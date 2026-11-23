In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Persona 3 Reload per Nintendo Switch 2 a 25,97 € rispetto al prezzo mediano di 45,84 €, permettendoti di risparmiare il 43%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un remake con diversi miglioramenti
Come anticipato, si tratta del remake del titolo originale uscito nel 2006, ovvero Persona 3. La storia rimane fedele all'originale: vestirai i panni di un giovane studente che tornerà nella sua città dieci anni dopo la morte dei suoi genitori. Nel complesso, l'esperienza è stata rivista per essere ancora più immersiva, grazie a una revisione grafica e funzionale. Anche il combattimento è stato migliorato, mentre narrativa e personaggi sono ancora eccellenti.
Tuttavia, la difficoltà si è abbassata un po' troppo, come ti abbiamo spiegato nella nostra recensione di Persona 3 Reload. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.