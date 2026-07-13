Persona 3 si mostra in un'evocativa versione in pixel con il video remix del 20° anniversario

In queste vediamo dunque delle reinterpretazioni di ambientazioni e personaggi originali di Persona 3 ricostruiti con uno stile pixellato in 2D , cosa che incrementa ulteriormente l'effetto rilassante e nostalgico.

Una storia ventennale

L'originale Persona 3 è uscito nel 2006 su PlayStation 2 e, nella sua forma iniziale, è rimasto praticamente limitato a tale piattaforma, mentre successivamente è stato lanciato Persona 3 Portable su PSP e infine Persona 3 Reload.

Quest'ultimo è il remake del gioco ed è uscito su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, riproponendosi con una veste grafica completamente rifatta.

Il video 20th Anniversary Remix presenta musiche riarrangiate da DJ VaVa, mentre le illustrazioni in pixel art sono ad opera di Motocross Saito, con un misto di elementi audio-visivi in grado di spingere notevolmente le "vibe" verso nuovi livelli.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di Persona 4 Revival e di Persona 6, entrambi presentati di recente: il primo ha ora una data di uscita fissata per il 18 febbraio 2027, mentre del secondo sono emersi i primi dettagli che sembrano quasi tendenti all'horror.