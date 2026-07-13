PS Plus Extra e Premium di luglio: l'annuncio è vicino e un gioco è già stato svelato

Manca poco all'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di luglio, previsto proprio per questa settimana e con già un gioco "gratis" svelato, che dunque possiamo già considerare all'interno dell'elenco in arrivo.
Seguendo lo schema standard delle comunicazioni di Sony - che ricordiamo non è proprio scolpito nella pietra ma dovrebbe essere a questo punto piuttosto consolidato - l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo a luglio dovrebbe avvenire mercoledì 15 luglio, probabilmente verso le ore 17:30.
Si tratta dei giochi appartenenti al catalogo Extra e Premium, ovvero liberamente accessibili a coloro che sono abbonati ai due livelli superiori della sottoscrizione Sony, che includono anche i giochi Essential.
Ecco il primo gioco previsto
Per quanto riguarda l'identità di questi giochi non ci sono ancora grandi anticipazioni ma conosciamo quantomeno il nome di almeno un titolo in arrivo, visto che era già stato comunicato in precedenza da Sony come previsto per il servizio.
Il gioco in questione è Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy, un titolo per PlayStation 2 che farà dunque parte dei giochi classici da introdurre nel catalogo esclusivo per gli utenti Premium, insieme probabilmente ad altri titoli da annunciare.
Il suo arrivo è previsto precisamente per il 21 luglio, data che corrisponde in effetti alla disponibilità anche degli altri titoli previsti per Extra e Premium in questo mese.
Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy è uscito originariamente nel 2004 ed è un action adventure sviluppato da Midway per PC, PS2 e Xbox, caratterizzato da un protagonista in grado di utilizzare vari poteri psichici.
Impostato in terza persona, con presenza di combattimenti ed enigmi, mette in scena la storia di Nick Scryer, un agente speciale in grado di utilizzare sei diverse abilità psichiche con telecinesi, visione a distanza, assorbimento della mente, controllo della mente, pirocinesi e visione dell'aura.
Nel frattempo, ricordiamo che sono già disponibili i giochi di luglio di PlayStation Plus Essential.