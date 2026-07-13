Microsoft prepara una nuova evoluzione di Windows 11 con una connessione più profonda tra PC e smartphone

Microsoft starebbe lavorando a una serie di miglioramenti per Windows 11 con l'obiettivo di rendere il collegamento tra computer e smartphone molto più naturale e integrato nell'esperienza quotidiana del sistema operativo.
Secondo alcune informazioni provenienti da fonti vicine ai piani dell'azienda, il progetto prevede un'espansione delle funzioni oggi disponibili tramite Phone Link, portandole direttamente all'interno dell'interfaccia di Windows.
Uno dei primi cambiamenti riguarderebbe il collegamento dello smartphone presente nel menu Start. La funzione potrebbe ricevere nuovi strumenti capaci di mostrare un numero maggiore di attività recenti senza dover aprire l'applicazione Phone Link.
In arrivo nuove sezioni dedicate all'integrazione con lo smartphone in Windows 11?
Microsoft starebbe anche testando una nuova sezione dedicata allo smartphone nella barra delle applicazioni, all'interno dell'area delle icone di sistema. Quando il telefono sarà collegato, comparirà un'apposita icona che permetterà di aprire un pannello riepilogativo con informazioni sul dispositivo.
Da questa schermata potrebbero essere disponibili comandi rapidi per attivare la modalità non disturbare, modificare la vibrazione, individuare il telefono e altre funzioni. Sarebbe inoltre possibile trasferire file direttamente trascinandoli sull'icona dello smartphone.
Un'altra novità allo studio riguarda la sincronizzazione avanzata degli appunti. Con una cronologia condivisa degli appunti gli utenti potrebbero accedere a un elenco completo degli elementi copiati sui diversi dispositivi.
Una nuova app per i Messaggi in Windows 11 e l'obiettivo di Microsoft
L'azienda starebbe inoltre sviluppando una nuova applicazione Messaggi per Windows 11, separata da Phone Link, in grado di sincronizzare gli SMS dello smartphone e permettere di rispondere o avviare conversazioni direttamente dal computer. Tutte queste funzioni sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero cambiare prima di un eventuale rilascio pubblico.
Microsoft dovrebbe raccogliere opinioni dagli utenti del programma Insider prima di decidere quali caratteristiche introdurre definitivamente. L'obiettivo finale sarebbe trasformare Phone Link da semplice applicazione aggiuntiva a una serie di funzioni integrate nel cuore di Windows 11, rendendo lo smartphone una vera estensione del computer.