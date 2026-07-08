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Microsoft corregge un problema di Windows 11 che poteva occupare centinaia di GB con un singolo file

Microsoft ha corretto un bug di Windows 11 che faceva aumentare eccessivamente le dimensioni di un file di sistema. Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/07/2026
Windows 11

Microsoft ha distribuito una correzione destinata a risolvere un problema presente in Windows 11 che, in alcuni casi, provocava un utilizzo anomalo dello spazio di archiviazione. L'intervento è incluso nell'aggiornamento facoltativo di giugno 2026, identificato con il codice KB5095093, che introduce un miglioramento nella gestione del file CapabilityAccessManager.db-wal.

Questo file è presente di default nei computer con Windows 11 ed è collegato al sistema che gestisce le autorizzazioni concesse alle applicazioni installate. Negli ultimi mesi diversi utenti hanno segnalato una crescita incontrollata delle sue dimensioni, con conseguenze rilevanti sulla capacità di archiviazione disponibile.

Le testimonianze degli utenti relative a questo problema di Windows 11

Le testimonianze raccolte mostrano situazioni molto diverse tra loro. Alcuni utenti hanno riscontrato file di circa 12 GB, mentre altri hanno visto lo spazio occupato aumentare fino a 200 GB. In un caso particolarmente estremo, è stato riportato un consumo di circa 500 GB, sufficiente a compromettere seriamente lo spazio libero sul dispositivo.

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Microsoft non ha fornito spiegazioni dettagliate sulle cause tecniche dell'anomalia. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito specializzato Windows Latest, il comportamento potrebbe essere dovuto a una registrazione continua di eventi relativi alle richieste di accesso delle applicazioni oppure ad altri controlli legati alla privacy del sistema operativo, come quelli riguardanti la posizione geografica.

Lo scopo dell'aggiornamento di Windows 11 e come effettuarlo

L'aggiornamento distribuito dall'azienda ha proprio lo scopo di migliorare la gestione dello spazio occupato dal file interessato, impedendo che continui a crescere in modo eccessivo. Gli utenti che ritengono di essere interessati dal problema possono installare immediatamente la correzione attraverso il sistema di aggiornamento di Windows.

È sufficiente aprire le Impostazioni, accedere alla sezione Windows Update, selezionare Opzioni avanzate e successivamente scegliere Verifica aggiornamenti facoltativi.

Windows 11

Da qui è possibile individuare e installare il pacchetto KB5095093. Poiché si tratta di un aggiornamento opzionale, non viene installato automaticamente su tutti i dispositivi. Chi ha notato un consumo anomalo dello spazio di archiviazione dovuto al file CapabilityAccessManager.db-wal può quindi intervenire manualmente installando questo aggiornamento.

#Tecnologia
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