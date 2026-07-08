iPhone 18 Pro potrebbe essere più spesso del previsto: ci sarebbe un motivo preciso

Stando alle recenti indiscrezioni, il prossimo iPhone 18 Pro dovrebbe risultare ancora più spesso rispetto al modello iPhone 17 Pro. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela. Se però dovessero rivelarsi veritiere, lo smartphone potrebbe presentare uno spessore non indifferente .

Il presunto spessore di iPhone 18 Pro

A riportare le informazioni è il leaker Fixed Focus Digital, secondo cui sia il telaio in alluminio che l'alloggiamento della fotocamera saranno più spessi rispetto al modello iPhone 17 Pro. La struttura in alluminio dovrebbe garantire una dissipazione del calore "davvero eccellente". Più precisamente, il corpo complessivo e il rialzo della fotocamera posteriore saranno più spessi, con un aumento di circa 2 mm. Ha poi aggiunto che il valore finale dello spessore "sarà piuttosto sorprendente", quindi si parlerebbe di circa 11 mm.

L'attuale spessore di iPhone 17 Pro

Queste informazioni si aggiungono a quanto riportato in un post pubblicato il 4 luglio, nel quale il leaker aveva stimato che lo spessore complessivo del dispositivo si sarebbe potuto collocare tra i 9,9 e i 10,9 mm. Ricordiamo che lo spessore di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max è di 8,75 mm. La probabile motivazione principale alla base di questa scelta sarebbe legata all'introduzione della prima fotocamera con apertura variabile su iPhone, tecnologia che consente all'utente di regolare l'apertura dell'obiettivo in base alle varie condizioni di luce.