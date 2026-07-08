Final Fantasy 7 Ever Crisis chiude, Square Enix annuncia la data di spegnimento

L'action RPG free-to-play era stato lanciato prima su iOS e Android il 7 settembre 2023 e poi anche su PC nel dicembre successivo, raggiungendo anche un buon successo tra gli appassionati, fino a contare una notevole quantità di utenti e superare i 9 milioni di download , ma evidentemente la situazione non è rimasta positiva a lungo.

Fine dei giochi

Con un messaggio ufficiale, gli sviluppatori di Square Enix hanno dunque annunciato che Final Fantasy 7 Ever Crisis cesserà di funzionare il 7 ottobre, precisamente alle ore 8:00 del mattino, per quanto riguarda l'orario italiano.

"Ci rendiamo conto che questa notizia possa essere deludente e ci scusiamo sinceramente per la natura improvvisa di questo annuncio", si legge nella comunicazione da parte di Square Enix.

"Dal lancio delle versioni per App Store e Google Play il 7 settembre 2023 e della versione per Steam il 6 dicembre 2023, abbiamo lavorato per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri giocatori. Dopo un'attenta valutazione, tuttavia, abbiamo ritenuto che sarebbe stato difficile continuare a farlo e abbiamo deciso di interrompere il servizio".

Prima della chiusura del supporto, fissata per il 7 ottobre, verrà conclusa la vendita dei cristalli rossi, cosa che avverrà proprio oggi, 8 luglio, con la possibilità di utilizzare quelli già eventualmente in proprio possesso fino alla conclusione del servizio.

Di recente eravamo tornati a parlare del gioco per il suo cross-over con NieR, che aveva peraltro portato a un costume di Aerith in stile in grado di risollevare l'attenzione. Proprio nelle ore scorse, è stata annunciata anche la chiusura di Mario Kart Tour.