Final Fantasy 7 Ever Crisis chiude, Square Enix annuncia la data di spegnimento

A tre anni di distanza dal lancio, Final Fantasy 7 Ever Crisis giunge alla fine del suo percorso, con Square Enix che ha annunciato la chiusura oggi: lo spegnimento dei server avverrà il 7 ottobre.
L'action RPG free-to-play era stato lanciato prima su iOS e Android il 7 settembre 2023 e poi anche su PC nel dicembre successivo, raggiungendo anche un buon successo tra gli appassionati, fino a contare una notevole quantità di utenti e superare i 9 milioni di download, ma evidentemente la situazione non è rimasta positiva a lungo.
Considerando i molti altri casi analoghi, diversi dei quali provenienti proprio dalla stessa Square Enix, tre anni di attività possono anche essere considerati un risultato piuttosto positivo, visto che altri titoli ci hanno impiegato meno ad arrivare alla propria fine.
Fine dei giochi
Con un messaggio ufficiale, gli sviluppatori di Square Enix hanno dunque annunciato che Final Fantasy 7 Ever Crisis cesserà di funzionare il 7 ottobre, precisamente alle ore 8:00 del mattino, per quanto riguarda l'orario italiano.
"Ci rendiamo conto che questa notizia possa essere deludente e ci scusiamo sinceramente per la natura improvvisa di questo annuncio", si legge nella comunicazione da parte di Square Enix.
"Dal lancio delle versioni per App Store e Google Play il 7 settembre 2023 e della versione per Steam il 6 dicembre 2023, abbiamo lavorato per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri giocatori. Dopo un'attenta valutazione, tuttavia, abbiamo ritenuto che sarebbe stato difficile continuare a farlo e abbiamo deciso di interrompere il servizio".
Prima della chiusura del supporto, fissata per il 7 ottobre, verrà conclusa la vendita dei cristalli rossi, cosa che avverrà proprio oggi, 8 luglio, con la possibilità di utilizzare quelli già eventualmente in proprio possesso fino alla conclusione del servizio.
Di recente eravamo tornati a parlare del gioco per il suo cross-over con NieR, che aveva peraltro portato a un costume di Aerith in stile in grado di risollevare l'attenzione. Proprio nelle ore scorse, è stata annunciata anche la chiusura di Mario Kart Tour.