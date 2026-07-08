Il monitor Gigabyte da 25" è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor Gigabyte: l'offerta prevede uno sconto attivo del 19% per un costo totale e finale d'acquisto di 74,77€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il monitor Gigabyte G24F è una soluzione pensata per offrire immagini fluide e dettagliate sia durante il gaming sia nell'utilizzo quotidiano. Dotato di un pannello SuperSpeed IPS da 24,5 pollici, offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel con formato 16:9, garantendo una buona definizione delle immagini e colori vivaci. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz permette una visualizzazione più scorrevole delle scene in movimento.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il tempo di risposta di appena 1 millisecondo riduce il fenomeno del motion blur e migliora la reattività durante le sessioni di gioco più rapide. Il pannello raggiunge una copertura cromatica fino al 120% dello spazio sRGB, offrendo tonalità più ricche e una riproduzione dei colori più intensa.
Il display presenta una superficie opaca che limita i riflessi, migliorando la visibilità anche in ambienti luminosi. Il rapporto di contrasto tipico di 1500:1 contribuisce a una migliore resa delle immagini, con differenze più definite tra aree chiare e scure.
Il monitor supporta inoltre la tecnologia AMD FreeSync per ridurre gli effetti di tearing e garantire una maggiore fluidità con schede grafiche compatibili. La compatibilità HDR Ready migliora ulteriormente la qualità visiva nei contenuti supportati.