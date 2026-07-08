Uno sviluppatore trasforma alcune cuffie Sony in un sistema di head tracking per oltre 200 videogiochi su PC

Dal 2020 Sony ha introdotto nei propri modelli compatibili una serie di sensori che lavorano insieme al protocollo Android Head Tracker . Questa tecnologia è stata pensata principalmente per i dispositivi Android, che possono utilizzare le informazioni provenienti dai sensori per adattare la riproduzione dell'audio in base ai movimenti della testa. Su altri sistemi, invece, questi dati restano normalmente inutilizzati.

Le moderne cuffie Bluetooth non sono più semplici dispositivi per l'ascolto della musica, ma integrano sensori e tecnologie che ampliano le possibilità di utilizzo . Tra queste rientra il tracciamento dei movimenti della testa, impiegato per migliorare l'esperienza dell'audio spaziale. Un nuovo progetto open source sfrutta proprio questa funzionalità per offrire un sistema di head tracking nei videogiochi.

Come avviene questa trasformazione delle cuffie Sony in un Head Tracker?

Lo sviluppatore Nicholas Slattery ha deciso di sfruttare le informazioni sopracitate in modo diverso. Con il supporto dell'assistente di intelligenza artificiale Claude ha realizzato un software per Windows, distribuito come progetto open source su GitHub, capace di rilevare le cuffie compatibili e acquisire in tempo reale i dati relativi all'orientamento della testa.

Il programma converte queste informazioni in un flusso dati UDP che può essere utilizzato dai videogiochi compatibili con OpenTrack. È sufficiente selezionare questo protocollo tra le periferiche di input del gioco e configurare la porta 4242.

Una volta completata l'impostazione, i movimenti della testa vengono tradotti nello spostamento della visuale all'interno del gioco, consentendo di osservare l'ambiente circostante semplicemente ruotando o inclinando il capo.