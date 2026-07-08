Il team dei nuovi Crash e Spyro vorrebbe sviluppare Banjo-Kazooie

Il Creative Director Louis Studdert e il capo dello studio Paul Yan sono stati ospiti di Kinda Funny Games e, in quell'occasione, la questione è tornata fuori, con i due che hanno ribadito il proprio desiderio di poter lavorare alla serie Banjo-Kazooie, con un possibile remake o un nuovo capitolo della serie.

Toys for Bob , team di sviluppo responsabile dei nuovi titoli di Crash e Spyro , ha ribadito il suo desiderio di poter lavorare alla serie Banjo-Kazooie , cosa che effettivamente potrebbe risultare particolarmente in linea con lo stile e le capacità dello studio.

Una serie particolarmente amata dagli sviluppatori

"È una serie che adoriamo. Da appassionati di platform, Banjo è il numero uno in assoluto. Nel nostro staff ci sono dei fan davvero, davvero accaniti di quella serie - intendo dire che hanno il Jiggie come immagine del profilo, quel genere di cose. Sono fan di quel livello. Se mai si presentasse l''occasione, sarebbe fantastico. Adoriamo quella serie", hanno riferito i due.

Al momento, Toys for Bob sta lavorando a Spyro: A Realm Beyond, ma il fatto di essere rimasti in ottimi rapporti con Microsoft dopo il distacco da Activision e il loro ritorno a regime indie potrebbe rappresentare un'opportunità.

"Se si guarda al filo conduttore dei tipi di giochi che ci piace realizzare, immagino che anche questo ne faccia parte. Considero [quei personaggi] senza tempo", hanno riferito i due, "Sono iconici, e penso che i tipi di giochi che vogliamo produrre siano quelli che parlano a una parte senza tempo del giocatore, una parte senza età - quello che possiamo definire il bambino interiore. Quindi, penso che siano giochi meravigliosi, ne siamo grandi fan."

Paul Yan aveva già detto qualcosa di molto simile l'anno scorso, parlando in un'intervista su YouTube. Alla domanda su quale franchise Yan avrebbe voluto sviluppare più di ogni altro, aveva risposto: "L'orsetto del miele è il primo che mi viene in mente - penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che Banjo sia rimasto in letargo abbastanza a lungo, giusto?"

Purtroppo, ancora tutto tace su questo fronte e non è chiaro se Microsoft o Rare daranno mai il via libera e un nuovo capitolo della serie.