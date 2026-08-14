Un nuovo gioco di calcio potrebbe arrivare da 2K Sports, come rivale di EA Sports FC

In effetti, è da tempo che si pensa al fatto che un possibile rivale accreditato per EA Sports FC possa arrivare da 2K Sports, considerando l'esperienza maturata dall'etichetta su diverse simulazioni sportive di grande successo, e la possibilità che questo nuovo progetto possa essere sostenuto anche dalla licenza ufficiale FIFA potrebbe rendere la questione alquanto interessante.

Il nuovo blockbuster degli sportivi

Il nuovo studio si chiama Small Axe ed è guidato da Aaron McHardy, con base a Vancouver, ovvero la stessa città dove ha sede lo studio che si occupa annualmente di EA Sports FC, curiosamente.

Hardy ha lavorato per 17 anni presso Electronic Arts, la maggior parte dei quali su FIFA, lasciando la compagnia nel 2023 per imbarcarsi in questa nuova avventura, ma è chiaro che il suo curriculum punta in una direzione precisa.

In un post su LinkedIn, McHardy ha annunciato: "Insieme a 2K, sono orgoglioso di presentare ufficialmente Small Axe Studios. Sono onorato di guidare il team in questa avventura volta a creare il prossimo gioco sportivo tripla A di 2K".

"Questo studio è nato per affrontare le sfide più audaci del settore, e il nostro nome lo riflette: con visione, determinazione e concentrazione, una piccola ascia può abbattere un grande albero", si lega nel messaggio, facendo pensare a un progetto di grosso calibro e destinato a una grande sfida.

Che la questione riguardi un progetto importante sembra confermato anche da una comunicazione di 2K collegata a questa notizia, nel quale il publisher riferisce che "Qualche anno fa abbiamo creato 2K Sports Lab, un progetto dalle grandi ambizioni volto a esplorare il futuro dei videogiochi sportivi. Oggi sveliamo ufficialmente ciò che quel progetto è diventato: Small Axe Studios, il nostro nuovissimo studio di sviluppo AAA, con sede a Vancouver".

"Guidato da Aaron McHardy, Small Axe Studios si impegnerà a creare la prossima serie sportiva di grande successo di 2K. Lo studio unisce la passione di una start-up alle dimensioni di 2K per ridefinire il futuro dei videogiochi sportivi".

Considerando che vari team di 2K si occupano già di basket con la serie NBA 2K, wrestling con WWE 2K, gold con PGA Tour 2K e altro, gli indizi portano a pensare a un possibile nuovo gioco di calcio in arrivo a fare concorrenza a EA Sports FC.

Per il momento gli altri titoli che hanno provato nell'impresa, come eFootball e UFL, non sono riusciti a proporre delle alternative allo stesso livello di popolarità del gioco EA.