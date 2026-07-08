Finalmente Master Chief su PlayStation, prenota Halo: Campaign Evolved direttamente su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria copia PS5 di Halo: Campaign Evolved al prezzo finale di 59,99€. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Halo: Campaign Evolved propone una nuova versione della storica campagna di Halo: Combat Evolved, mantenendo lo spirito dell'avventura originale ma introducendo numerosi miglioramenti tecnici e nuovi contenuti.

Il remake ricrea la storia di Master Chief in alta definizione, con filmati aggiornati, comandi ottimizzati, animazioni completamente rinnovate e una grafica migliorata per offrire un'esperienza più coinvolgente.