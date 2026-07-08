Finalmente Master Chief su PlayStation, prenota Halo: Campaign Evolved direttamente su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria copia PS5 di Halo: Campaign Evolved al prezzo finale di 59,99€. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Halo: Campaign Evolved propone una nuova versione della storica campagna di Halo: Combat Evolved, mantenendo lo spirito dell'avventura originale ma introducendo numerosi miglioramenti tecnici e nuovi contenuti.
Il remake ricrea la storia di Master Chief in alta definizione, con filmati aggiornati, comandi ottimizzati, animazioni completamente rinnovate e una grafica migliorata per offrire un'esperienza più coinvolgente.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il progetto include una colonna sonora rimasterizzata e un comparto audio ricostruito per valorizzare ogni battaglia e ogni momento dell'esplorazione. Oltre alle missioni principali, il gioco aggiunge tre nuove missioni.
I veicoli simbolo della serie tornano protagonisti con nuove possibilità di gioco. Per la prima volta nella campagna di Halo: CE sarà possibile sottrarre mezzi agli avversari e guidare un Wraith, ampliando le strategie disponibili durante gli scontri.
I giocatori potranno affrontare l'avventura in modalità singola, in cooperativa locale a schermo diviso per due persone oppure tramite cooperativa online fino a quattro giocatori, con supporto al gioco multipiattaforma e alla condivisione dei progressi. La confezione include anche il Foundry Armory Pack, con skin leggendarie dedicate all'iconica armatura Mjolnir Mark V di Master Chief