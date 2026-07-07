Windows 11 introdurrà Cloud Rebuild: si potranno reinstallare sistema operativo e driver direttamente dal cloud

Microsoft ha annunciato una nuova funzionalità destinata a migliorare il recupero dei computer con Windows 11. La novità si chiama Cloud Rebuild e consentirà di reinstallare completamente il sistema operativo utilizzando una connessione Internet, senza dover ricorrere a una chiavetta USB o ad altri supporti di installazione esterni.
La nuova modalità di ripristino è stata progettata per riportare il computer a uno stato pulito e perfettamente funzionante attraverso una reinstallazione completa del sistema operativo.
Durante la procedura, Cloud Rebuild scaricherà direttamente dai server di Windows Update sia l'immagine di Windows sia i driver necessari al corretto funzionamento dell'hardware installato sul dispositivo.
Una delle più interessanti novità di questa Cloud Rebuild, nuova funzione di Windows 11
Uno degli aspetti più importanti della nuova funzione riguarda la possibilità di utilizzarla anche quando Windows non è più in grado di avviarsi. A differenza dell'attuale opzione Reset this PC, che richiede un sistema operativo ancora funzionante per sfruttare il download dal cloud, Cloud Rebuild è stata sviluppata proprio per intervenire nei casi in cui il sistema risulti completamente inutilizzabile.
Secondo Microsoft, al termine del processo il computer sarà nuovamente operativo senza la necessità di immagini personalizzate, supporti USB o file di installazione creati manualmente. Tutto il materiale necessario verrà infatti recuperato automaticamente tramite Windows Update.
L'obiettivo di Microsoft con questa nuova funzione per Windows 11
Cloud Rebuild è stato concepito per effettuare una reinstallazione completa del sistema operativo, eliminando il contenuto esistente e ricreando un'installazione pulita di Windows insieme ai driver del dispositivo.
Microsoft sottolinea che questa soluzione rappresenta un importante aiuto soprattutto nelle situazioni più critiche, quando il sistema operativo non può più essere avviato e le tradizionali procedure di recupero risultano meno pratiche.
Attualmente Cloud Rebuild è disponibile in anteprima per gli utenti iscritti al programma Windows Insider, attraverso le più recenti versioni di test di Windows 11. Che cosa ne pensate? La ritenete una novità realmente utile? Fatecelo sapere nei commenti.