Annunciata una nuova console portatile Super Pocket a tema Activision

La sotto-etichetta di Blaze, HyperMegaTech, ha annunciato una nuova aggiunta alla sua gamma di console Super Pocket. In arrivo il 28 settembre, l'handled Super Pocket Activision Edition sarà venduto al prezzo di 69,99 euro e includerà 34 giochi preinstallati, tutti titoli originariamente pubblicati per le console Atari. I preordini sono già disponibili. Come per gli altri modelli della famiglia Super Pocket, anche questa versione garantirà la compatibilità con le cartucce Evercade.