Annunciata una nuova console portatile Super Pocket a tema Activision

La sotto-etichetta di Blaze, HyperMegaTech, ha annunciato una nuova aggiunta alla sua gamma di console Super Pocket. In arrivo il 28 settembre, l'handled Super Pocket Activision Edition sarà venduto al prezzo di 69,99 euro e includerà 34 giochi preinstallati, tutti titoli originariamente pubblicati per le console Atari. I preordini sono già disponibili. Come per gli altri modelli della famiglia Super Pocket, anche questa versione garantirà la compatibilità con le cartucce Evercade.
Giochi e altri dettagli
I 34 giochi preinstallati spaziano tra i generi più rappresentativi dei primi anni della storia videoludica, nonché tra quelli che hanno contribuito all'affermazione di Activision come editore. Come dimenticarsi di Chopper Command, Pitfall! o River Raid? Vediamo l'elenco completo:
- Barnstorming
- Beamrider
- Boxing
- Checkers
- Chopper Command
- Cosmic Commuter
- Demon Attack
- Dolphin
- Dragonfire
- Endurance Grand Prix
- H.E.R.O.
- Kabobber
- Kaboom!
- Keystone Kapers
- Laser Blast
- MegaMania
- Moonsweeper
- Oink!
- Pitfall!
- Pitfall II: Lost Caverns
- Plaque Attack
- Pressure Cooker
- Private Eye
- River Raid
- River Raid II
- Robot Tank
- Seaquest
- Skiing
- Sky Jinks
- Spider Fighter
- Stampede
- Starmaster
- Thwocker
"Questa nuova console portatile rappresenta un modo comodo e accattivante per giocare ad alcuni dei più grandi classici della storia di Activision, tra cui River Raid, Pitfall, H.E.R.O e molti altri titoli dei primi anni del gaming console, offrendo un mix di nomi conosciuti e generi classici", ha dichiarato HyperMegaTech. "Il tutto racchiuso in un design su misura ispirato ad Activision."
Le precedenti versioni di Super Pocket erano state dedicate a Neo Geo, Data East, Rare e Capcom.