Annunciati i giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass a luglio

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha svelato la prima infornata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass Premium, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate durante il mese di luglio.
Complice anche il periodo estivo e il ritmo rallentato delle uscite, la nuova line-up non include grandi novità o tanti giochi di alto profilo. Tra le nuove aggiunte segnaliamo Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 e Gears of War: Reloaded, quest'ultimo ora disponibile anche per gli iscritti a Premium.
I giochi in arrivo e in partenza del Game Pass di luglio
Vediamo di seguito le novità in arrivo su Game Pass questo mese:
- 6 luglio - Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Console, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 9 luglio - Gears of War: Reloaded (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
- 9 luglio - Tamashika (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 13 luglio - Ascend to Zero (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 14 luglio - PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 15 luglio - Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
- 16 luglio - Mavrix by Matt Jones (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 17 luglio - FixForce (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 17 luglio - Fogpiercer (PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 21 luglio - The Planet Crafter (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 21 luglio - Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Sono stati confermati anche i giochi che lasceranno il servizio il 15 luglio:
- Dungeons of Hinterberg (Cloud, Console e PC)
- EA Sports Football Club 24 (Cloud, Console e PC)
- Stellaris (Cloud, Console e PC)
- Golf With Your Friends (Cloud, Console e PC)
- Minami Lane (Cloud, Console e PC)
- Powerwash Simulator (Cloud, Console e PC)
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Console e PC)
- Splitgate: Arena Reloaded (Cloud, Console e PC)
- Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC)
- Techtonica (Game Preview) (Cloud, Console e PC)