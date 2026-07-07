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Annunciati i giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass a luglio

Microsoft ha svelato i giochi in arrivo nel catalogo di PC e Xbox Game Pass durante il mese di luglio e quelli che lasceranno il servizio questo mese.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/07/2026
immagine promozionale del Game Pass

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha svelato la prima infornata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass Premium, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate durante il mese di luglio.

Complice anche il periodo estivo e il ritmo rallentato delle uscite, la nuova line-up non include grandi novità o tanti giochi di alto profilo. Tra le nuove aggiunte segnaliamo Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 e Gears of War: Reloaded, quest'ultimo ora disponibile anche per gli iscritti a Premium.

I giochi in arrivo e in partenza del Game Pass di luglio

Vediamo di seguito le novità in arrivo su Game Pass questo mese:

  • 6 luglio - Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Console, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 9 luglio - Gears of War: Reloaded (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • 9 luglio - Tamashika (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 13 luglio - Ascend to Zero (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 14 luglio - PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 15 luglio - Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • 16 luglio - Mavrix by Matt Jones (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 17 luglio - FixForce (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 17 luglio - Fogpiercer (PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 21 luglio - The Planet Crafter (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 21 luglio - Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
I giochi del Game Pass di luglio
I giochi del Game Pass di luglio
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Sono stati confermati anche i giochi che lasceranno il servizio il 15 luglio:

  • Dungeons of Hinterberg (Cloud, Console e PC)
  • EA Sports Football Club 24 (Cloud, Console e PC)
  • Stellaris (Cloud, Console e PC)
  • Golf With Your Friends (Cloud, Console e PC)
  • Minami Lane (Cloud, Console e PC)
  • Powerwash Simulator (Cloud, Console e PC)
  • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Console e PC)
  • Splitgate: Arena Reloaded (Cloud, Console e PC)
  • Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC)
  • Techtonica (Game Preview) (Cloud, Console e PC)
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