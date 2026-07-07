Annunciati i giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass a luglio

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha svelato la prima infornata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass Premium, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate durante il mese di luglio.

Complice anche il periodo estivo e il ritmo rallentato delle uscite, la nuova line-up non include grandi novità o tanti giochi di alto profilo. Tra le nuove aggiunte segnaliamo Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 e Gears of War: Reloaded, quest'ultimo ora disponibile anche per gli iscritti a Premium.