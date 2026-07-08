PlayStation Plus, i tre giochi gratis di luglio 2026 per gli abbonati

I tre nuovi giochi PlayStation Plus di luglio 2026 sono disponibili da oggi per gli abbonati Essential, Extra e Premium su PS4 e PS5.

A pochi giorni dal clamoroso annuncio sull'abbandono del formato fisico da parte di Sony, che sta facendo parecchio discutere, arriva puntuale l'aggiornamento di luglio di PlayStation Plus, la piattaforma in abbonamento che rappresenta per molti versi uno degli elementi fondamentali della strategia digitale della casa giapponese. Anche stavolta abbiamo tre giochi per PS4 e PS5, capitanati da un titolo notevole come Call of Duty: Modern Warfare 3, ambizioso remake dello sparatutto realizzato da Infinity Ward nel 2011, a cui si affiancano questo mese due RPG molto diversi fra loro: For the King 2 e CrossCode.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Il remake di Call of Duty: Modern Warfare 3 possiede in pratica due anime contrapposte: da una parte una campagna breve e poco ispirata, che ha decisamente deluso le aspettative in merito a questa porzione dell'esperienza; dall'altra un comparto multiplayer solidissimo, caratterizzato da mappe iconiche rivisitate e da un impianto decisamente brillante. Nel primo caso la storia vede i protagonisti dei precedenti capitoli alle prese con Vladimir Makarov, evaso da un gulag e mai così determinato a scatenare un conflitto globale. Nell'ambito di quattordici missioni, il nostro compito sarà dunque quello di trovare il terrorista e neutralizzarlo, senza però il supporto di una scrittura davvero solida, specie per quanto concerne l'antagonista principale. Priva di pathos e di idee convincenti, la campagna di Modern Warfare 3 si porta a termine in fretta, come già detto, e non lascia molto se non il rimpianto di una rivisitazione che avrebbe potuto sfruttare decisamente meglio questa ambientazione e questi personaggi, come peraltro era stato fatto nei due precedenti rifacimenti. Il Capitano Price durante la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3 Per fortuna l'online ci mette una pezza, anzi due: il gameplay moderno abbinato all'ispirato level design classico produce un mix esplosivo, che porta sullo schermo meccaniche e soluzioni basate anche e soprattutto sul feedback degli utenti, accompagnato inoltre da una modalità Zombie mai così corposa, che abbraccia per la prima volta una struttura open world. Volete saperne di più prima di effettuare il download? Allora date un'occhiata alla nostra analisi della campagna e alla recensione di Call of Duty: Modern Warfare 3.

For the King 2 Forte del successo del primo episodio, For the King 2 debutta questo mese su PlayStation Plus e ci catapulta nel fantastico regno di Fahrul, mettendoci alle prese con meccaniche RPG a turni che vengono impreziosite da una serie di elementi roguelike; il tutto nell'ambito di una campagna narrativa composta da ben sette differenti avventure, per un totale di oltre trenta ore di gioco. Una delle battaglie di For the King 2 Un tempo adorata dal suo popolo, la regina Rosomon ha ceduto al lato oscuro, trasformando le terre di Fahrul in un luogo di violenza e prevaricazione, in cui i sudditi vengono costretti a lavorare come schiavi nelle miniere. L'unica speranza per questo popolo oppresso è rappresentata dal manipolo di coraggiosi eroi che ci troveremo a controllare nel corso della storia. In solitaria o in modalità cooperativa per un massimo di quattro partecipanti, dovremo dunque prendere parte a spedizioni man mano più complesse, che ci porteranno a visitare scenari unici grazie a un sistema di generazione procedurale che fa ovviamente affidamento sul lancio dei dadi, come da tradizione per le esperienze fortemente ispirate ai giochi da tavolo. Gli eroi di For the King 2 Rispetto all'originale For the King, il sistema di combattimento a turni è stato migliorato grazie all'introduzione di una griglia che valorizza posizione e movimento sul campo di battaglia, chiedendoci di difendere i nostri alleati, sfruttare le peculiarità del terreno e utilizzare abilità speciali nel tentativo di sconfiggere di volta in volta i nostri nemici.

CrossCode CrossCode rende omaggio ai grandi classici del genere jRPG e alla loro estetica, combinando in questo caso una grafica in pixel art e una struttura moderna mentre visitiamo le lande digitali dei CrossWorlds: un regno virtuale in cui i giocatori possono immergersi per affrontare dungeon, missioni e combattimenti spettacolari. Uno degli scenari di CrossCode Le similitudini con i presupposti narrativi di Sword Art Online sono evidenti, ma il titolo sviluppato da Radical Fish Games riesce in realtà a distinguersi sul piano della trama, pur adottando un espediente tradizionale come quello della protagonista privata della propria memoria, che decide di intraprendere un viaggio insieme ad alcuni fedeli compagni per recuperare i ricordi perduti. Nell'ambito di una campagna discretamente duratura e interessante, CrossCode mette sul tavolo un sistema di combattimento in stile action RPG, in tempo reale, che appare fin da subito dinamico e coinvolgente fra attacchi ravvicinati, colpi dalla distanza, parate e abilità speciali che contribuiscono ad aumentare lo spessore dell'impianto.