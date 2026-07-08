Xbox Game Pass era nato con un'idea diversa, il suo lancio è stato osteggiato

Xbox Game Pass era nato con un'idea diversa, quella di offrire agli abbonati un ampio catalogo di giochi più datati anziché le ultime uscite, e alcuni ex Microsoft hanno rivelato ai microfoni di Bloomberg che il suo lancio è stato osteggiato internamente.

Secondo questa ricostruzione, c'è stato chi nella casa di Redmond ha avvertito i vertici che "rendere disponibili fin dal day one giochi molto richiesti e caratterizzati da budget elevati avrebbe potuto svalutarne il valore e cannibalizzare le vendite delle copie acquistate singolarmente a prezzo pieno."

Le testimonianze di cinque ex dipendenti rivelano che "si è trattato di una decisione molto controversa all'interno dell'azienda. Quando Game Pass è stato lanciato, infatti, il suo scopo era valorizzare i giochi del back catalogue che non riuscivano più a raggiungere nuovi giocatori, non quello di offrire i blockbuster a una frazione del loro prezzo."

L'esempio più eclatante è quello di Call of Duty, che veniva venduto a 70 dollari prima di approdare su Game Pass: la scelta di includerlo nel catalogo sembra abbia determinato una perdita di oltre 300 milioni di dollari di vendite fra Xbox e PC.