Persona 6: i primi dettagli ufficiali sembrano riportare elementi quasi horror

Si parla infatti di "occulto" e "leggende metropolitane" , elementi che sembrano collegarsi più alle atmosfere inquietanti di Persona 3 e Persona 4 , con un tono che potrebbe dimostrarsi più oscuro rispetto a quello brillante di Persona 5.

Persona 5 è incentrato soprattutto sul tema della ribellione e dei "colpi" quasi da criminali che il gruppo di protagonisti effettua per combattere a favore di una certa giustizia sociale, ma Persona 6 potrebbe riprendere tematiche più vicine ai capitoli precedenti , in base a quanto possiamo vedere.

Qualche possibile dettaglio su Persona 6 emerge dalla descrizione che Atlus ha pubblicato su PlayStation e Xbox Store, che sembra peraltro confermare la presenza di alcuni elementi quasi horror che lo renderebbero alquanto diverso dal più recente capitolo maggiore.

Una doppia vita

Ovviamente sono ancora dettagli molto vaghi, ma potrebbero comunque dire qualcosa di concreto su Persona 6, considerando che si tratta comunque delle prime informazioni diffuse da Atlus sul gioco dopo il suo annuncio nel corso dell'Xbox Games Showcase di inizio giugno.

Gli sviluppatori fanno peraltro sapere che il gioco non richiede affatto la conoscenza dei capitoli precedenti: "Persona 6 riporta tutti gli aspetti più amati della serie in una storia inedita e audace. Il caratteristico mix di routine quotidiana e avventure soprannaturali al cardiopalma fa il suo ritorno assieme a una trama indipendente e un rinnovato cast di personaggi", si legge nella descrizione, "Non importa se hai seguito la serie fin dagli inizi o se questa sarà la tua prima esperienza in Persona: qui sarai sempre il benvenuto".

"Libera la tua Persona. Forgia legami inscindibili", prosegue la sinossi, "Risveglia il potere delle Personae, manifestazione del tuo io più nascosto, e scopri altri che condividono con te questa straordinaria abilità. Ogni rapporto che alimenterai ti renderà più forte. Ogni legame che forgerai diventerà un'arma contro l'oscurità incombente".

Viene inoltre confermato che anche questo capitolo si basa sul "vivere una doppia vita nel Giappone contemporaneo", vera e propria cifra stilistica della serie, con la possibilità anche qui di vivere una vita scolastica "costruendo amicizie, inseguendo amori e creando ricordi indelebili", ma a contrasto con un'altra realtà decisamente diversa.

"Tra la normalità delle strade e la tranquillità dei quartieri, però, si annida qualcosa di oscuro: strane voci, inquietanti leggende metropolitane e incidenti inspiegabili che solo tu e i tuoi più stretti alleati potete fronteggiare".

Nel frattempo, Persona 4 Revival ha una data di uscita annunciata, fissata per il 18 febbraio 2027.