Path of Exile: l'espansione Curse of the Allflame League e la patch 3.29 hanno una data di uscita

Path of Exile si espande ancora: nonostante il lancio del secondo capitolo, Grinding Gear Games non ha intenzione di mollare il capostipite della serie, che riceverà presto la nuova espansione Curse of the Allflame League e la patch 3.29.
La data di uscita annunciata con un breve teaser trailer è il 24 luglio, giorno in cui l'action RPG riceverà i nuovi contenuti portati dall'espansione in questione e una notevole quantità di aggiornamenti applicati attraverso la patch collegata, rappresentando dunque una data importante per il gioco.
Grinding Gear ha inoltre annunciato una presentazione approfondita delle novità in arrivo attraverso il "deep dive" che si terrà il 14 luglio, dunque già dalla settimana prossima avremo modo di conoscere in maniera più dettagliata il programma dei nuovi contenuti.
Un'oscurità dal profondo
Il breve teaser trailer non spiega molto, ma se non altro riesce a stabilire bene alcuni elementi legati all'atmosfera, mostrando un personaggio apparentemente alla deriva su una barca immersa nell'oscurità.
Si parla della ricerca di "una ricompensa fuori dal comune" e di "una maledizione celata in profondità", con quella che sembra una gigantesca creatura marina che compare per un breve istante sotto la barca.
Tutto fa pensare a un'ambientazione marinara e nuove minacce che si celano sotto la superficie dell'acqua, in un'atmosfera oscura che richiama un po' l'horror lovecraftiano classico, ma a questo punto attendiamo ulteriori informazioni al riguardo per il 14 luglio.
Nel frattempo, Path of Exile 2 ha visto i giocatori tornare in massa con l'arrivo della nuova stagione e dell'accesso gratuito, ma evidentemente anche il primo capitolo non viene lasciato indietro.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.