La nuova stagione, l'accesso gratuito e un grosso sconto hanno riportato i giocatori in Path of Exile 2

Con il lancio della stagione "Return of the Ancients" , forte di un periodo di accesso gratuito e di uno sconto del 50% sul prezzo base, che consente di accedere al gioco spendendo soltanto 13,87 euro, invece di 27,75 euro, il gioco di ruolo d'azione Path of Exile 2 si è ripopolato di centinaia di migliaia di giocatori, tornando a fare numeri vicini a quelli del lancio.

In crescita

Nelle ultime ore, il titolo di Grinding Gear Games ha raggiunto un picco massimo di 407.739 giocatori, ritornando dalle parti dei 578.569 giocatori registrati al lancio, avvenuto circa diciassette mesi fa.

Considerando che fino al 29 maggio, giorno di lancio della nuova stagione, i picchi si erano assestati sotto le 20.000 persone, si tratta di una crecita netta.

E il pubblico? Come ha reagito? Bene, a quanto pare, visto che le recensioni a Return of the Ancients sono generalmente positive, con gli utenti che hanno apprezzato i nuovi contenuti, considerati adeguati per far tornare chi aveva abbandonato il titolo dopo il trionfale lancio.

Per chi se lo stesse chiedendo, l'operazione sta portando anche grossi ricavi per lo sviluppatore, considerando che attualmente Path of Exile 2 è terzo nella classifica globale di Steam. Quindi, se siete interessati, correte sulla pagina del gioco nel negozio di Valve e provatelo.