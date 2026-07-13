Assassin's Creed Black Flag Resynced è il primo della serie a superare i 100.000 giocatori simultanei su Steam

Assassin's Creed: Black Flag Resynced si sta dimostrando un successo incredibile su PC, capace di fare i numeri migliori della serie su Steam. Il remake di quello che per molti è uno degli Assassin's Creed più riusciti di sempre, ha superato i 100.000 giocatori simultanei, stando ai dati elaborati da SteamDB, appena tre giorni dopo l'uscita, avvenuta il 9 luglio: un risultato importante se confrontato con quelli ottenuti dai capitoli precedenti. Per la precisione, parliamo di un picco di 104.756 giocatori.
Record assoluto
Il secondo miglior risultato mai registrato da un Assassin's Creed in termini di giocatori simultanei è di 64.825, cifra raggiunta da Assassin's Creed Shadows, il capitolo precedente della serie quasi ventennale targata Ubisoft.
Al terzo posto si colloca Assassin's Creed Odyssey, con un picco di 62.069 giocatori, seguito da Assassin's Creed Origins, che si è fermato a 41.551. Va detto che la maggior parte degli Assassin's Creed è stata lanciata su Steam molto tempo dopo il lancio effettivo, per via delle politiche di Ubisoft volte a favorire il suo negozio proprietario.
Detto questo, da Origins in poi i numeri calano molto, con tutti gli altri capitoli della serie che non superano i 20.000 giocatori simultanei. Un dato curioso riguarda proprio il Black Flag originale, che si fermò a un picco di appena 16.049 giocatori, ben 88.707 in meno rispetto ai 104.756 toccati da Resynced (va sempre considerato quanto detto sopra riguardo al lancio dilazionato, chiaramente). C'è anche da dire che in passato la serie era molto più giocata su console che su PC, il che mostra anche la crescita di quest'ultima piattaforma avvenuta nel corso degli ultimi anni.