Assassin's Creed Black Flag Resynced è il primo della serie a superare i 100.000 giocatori simultanei su Steam

Assassin's Creed: Black Flag Resynced si sta dimostrando un successo incredibile su PC, capace di fare i numeri migliori della serie su Steam. Il remake di quello che per molti è uno degli Assassin's Creed più riusciti di sempre, ha superato i 100.000 giocatori simultanei, stando ai dati elaborati da SteamDB, appena tre giorni dopo l'uscita, avvenuta il 9 luglio: un risultato importante se confrontato con quelli ottenuti dai capitoli precedenti. Per la precisione, parliamo di un picco di 104.756 giocatori.