Le prestazioni di Persona 3 Reload su Nintendo Switch 2 sono migliorate parecchio con la patch per i 60 fps

Persona 3 Reload è approdato su Nintendo Switch 2 lo scorso ottobre, quasi due anni dopo l'uscita su PC, Xbox e PlayStation. Al lancio, però, la conversione di Atlus mostrava diversi limiti tecnici: input lag marcato, framerate bloccato a 30 fps e problemi di frame-pacing che compromettevano la fluidità generale.

Nelle settimane successive il team giapponese è intervenuto con una serie di aggiornamenti, culminati pochi giorni fa nella patch 1.03, che corregge molte delle criticità segnalate dagli utenti e introduce finalmente la tanto richiesta modalità performance a 60 fps. I miglioramenti sono concreti e ben visibili, come evidenziato anche dalla nuova analisi di Digital Foundry.