Katsuhiro Harada, celebre game director e produttore giapponese noto soprattutto per la serie Tekken di Bandai Namco, ha svelato quale creatura avrebbe voluto inserire nel picchiaduro Pokkén Tournament, senza però riuscire a farla entrare nella selezione definitiva.
Harada, che ha ricoperto il ruolo di produttore su entrambe le versioni del gioco, avrebbe voluto includere Pangoro, il Pokémon di tipo Lotta/Buio introdotto nella sesta generazione. Alla base di questa preferenza c'era una questione puramente estetica: secondo il director, infatti, Pangoro vantava un design "davvero figo" e sembrava quasi indossare una tradizionale uniforme scolastica giapponese.
Le trattative sul roster e le richieste di The Pokémon Company
Prima di chiudere la selezione dei personaggi giocabili si sono tenute numerose discussioni, legate in larga parte al gameplay e ai sistemi di gioco implementati, oltre che alle indicazioni provenienti direttamente da The Pokémon Company. Lo stesso Harada ha spiegato così come si è arrivati alla formazione definitiva.
"Abbiamo avuto discussioni approfondite prima di definire il roster finale. C'erano Pokémon che il team di sviluppo desiderava includere dal punto di vista del gameplay e dei sistemi di gioco e, naturalmente, anche The Pokémon Company aveva le proprie richieste su quali Pokémon avrebbe voluto vedere nel titolo."
Tutti i Pokémon presenti nel roster di Pokkén Tournament DX
Con l'uscita di Pokkén Tournament DX su Switch (la versione originale è per Wii U), che ha ampliato l'offerta originale includendo personaggi esclusivi per la console e contenuti aggiuntivi (DLC), il roster definitivo ha raggiunto un totale di ventitré combattenti:
- Darkrai
- Blaziken
- Pikachu
- Lucario
- Gardevoir
- Pikachu Libre
- Scizor (Switch)
- Croagunk (Switch)
- Sceptile
- Gengar
- Decidueye (Switch)
- Machamp
- Braixen
- Empoleon (Switch)
- Mewtwo
- Chandelure
- Suicune
- Weavile
- Charizard
- Garchomp
- Shadow Mewtwo
- Aegislash (Switch DLC)
- Blastoise (Switch DLC)
Una selezione certamente variegata, in cui Pangoro non ha però trovato spazio. Harada, che oggi ricopre il ruolo di CEO e game director presso VS Studio di SNK, ha comunque aggiunto di essere stato personalmente molto felice, all'epoca, di vedere almeno Pikachu e Gengar inclusi nella rosa dei lottatori.