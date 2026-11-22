Katsuhiro Harada, celebre game director e produttore giapponese noto soprattutto per la serie Tekken di Bandai Namco, ha svelato quale creatura avrebbe voluto inserire nel picchiaduro Pokkén Tournament, senza però riuscire a farla entrare nella selezione definitiva. Harada, che ha ricoperto il ruolo di produttore su entrambe le versioni del gioco, avrebbe voluto includere Pangoro, il Pokémon di tipo Lotta/Buio introdotto nella sesta generazione. Alla base di questa preferenza c'era una questione puramente estetica: secondo il director, infatti, Pangoro vantava un design "davvero figo" e sembrava quasi indossare una tradizionale uniforme scolastica giapponese.

Le trattative sul roster e le richieste di The Pokémon Company Prima di chiudere la selezione dei personaggi giocabili si sono tenute numerose discussioni, legate in larga parte al gameplay e ai sistemi di gioco implementati, oltre che alle indicazioni provenienti direttamente da The Pokémon Company. Lo stesso Harada ha spiegato così come si è arrivati alla formazione definitiva. Pangoro nell'anime "Abbiamo avuto discussioni approfondite prima di definire il roster finale. C'erano Pokémon che il team di sviluppo desiderava includere dal punto di vista del gameplay e dei sistemi di gioco e, naturalmente, anche The Pokémon Company aveva le proprie richieste su quali Pokémon avrebbe voluto vedere nel titolo."