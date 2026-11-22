Mentre milioni di giocatori stanno esplorando Leonida senza particolari problemi, una parte della community di GTA 6 sta segnalando crash ricorrenti su PS5 e PS5 Pro che, nei casi più gravi, impedirebbero perfino di proseguire nella campagna principale.

Secondo numerose testimonianze condivise su Reddit e sui forum di supporto, il problema viene associato dalla console all'errore CE-108255-1, un codice che la documentazione ufficiale di PlayStation descrive genericamente come un errore verificatosi con il gioco o l'applicazione.

"Si è verificato un errore nel gioco o nell'applicazione", recita la descrizione presente nella pagina di supporto italiana di PlayStation, che suggerisce semplicemente di "aggiornare il gioco". Una soluzione che, stando ai racconti degli utenti coinvolti, non sarebbe però sufficiente a risolvere il problema.