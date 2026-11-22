Mentre milioni di giocatori stanno esplorando Leonida senza particolari problemi, una parte della community di GTA 6 sta segnalando crash ricorrenti su PS5 e PS5 Pro che, nei casi più gravi, impedirebbero perfino di proseguire nella campagna principale.
Secondo numerose testimonianze condivise su Reddit e sui forum di supporto, il problema viene associato dalla console all'errore CE-108255-1, un codice che la documentazione ufficiale di PlayStation descrive genericamente come un errore verificatosi con il gioco o l'applicazione.
"Si è verificato un errore nel gioco o nell'applicazione", recita la descrizione presente nella pagina di supporto italiana di PlayStation, che suggerisce semplicemente di "aggiornare il gioco". Una soluzione che, stando ai racconti degli utenti coinvolti, non sarebbe però sufficiente a risolvere il problema.
Per il momento non sembra esserci una soluzione fai-da-te efficace
Sebbene il numero di utenti coinvolti sembri limitato rispetto all'enorme base installata del titolo Rockstar, le segnalazioni continuano ad accumularsi a pochi giorni dal lancio. Alcuni giocatori riferiscono che il gioco si chiude improvvisamente dopo alcuni minuti di utilizzo, mentre altri sostengono di andare incontro a crash sempre nello stesso punto. In questi casi il problema potrebbe di fatto impedire di avanzare nella campagna principale. Diversi utenti, inoltre, raccontano di vedere comparire l'errore già nelle prime fasi del prologo.
GTA 6 keeps crashing with error code CE-108255-1 on PS5 soon as I use plunger during Pipework mission - tried almost everything, still no fix
by u/Acrobatic-Promise458 in PS5HelpSupport
La situazione è resa ancora più frustrante dal fatto che molti utenti affermano di aver già tentato tutte le principali procedure di risoluzione dei problemi senza ottenere risultati concreti. Tra i tentativi segnalati figurano la cancellazione della cache della console, la ricostruzione del database, il ripristino delle licenze, la reinstallazione completa del gioco e persino il reset della console.
Alcuni giocatori sostengono inoltre di essere stati rimbalzati tra il supporto PlayStation e quello Rockstar senza ricevere una soluzione definitiva. Al momento non è chiaro se il problema sia legato specificamente alla versione PS5 di GTA 6, a determinate configurazioni hardware o a un bug del software che interessa soltanto una parte degli utenti.
In attesa di eventuali patch da parte di Rockstar Games o aggiornamenti di sistema da Sony, l'unica certezza è che i giocatori colpiti dal problema si trovano impossibilitati a godersi uno dei giochi più attesi degli ultimi anni durante il weekend di lancio.