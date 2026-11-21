Si è discusso e si continua a discutere del famigerato frame-rate di GTA 6, che Rockstar Games ha voluto bloccare a 30 fps, ma qualcuno nel frattempo sembra sia riuscito a far andare il gioco a 60 fps su Xbox Series X, sfruttando un glitch legato al Quick Resume che fa però emergere un problema connesso all'aumento di frame al secondo.
La questione non è ovviamente ufficiale e non è chiaro se possa causare dei problemi al gioco o alla console, ma sembra che il "trucco" possa essere replicato in maniera relativamente semplice seguendo alcuni passi, il tutto senza dover modificare alcunché tra hardware e software della console Microsoft.
La procedura è stata provata su Xbox Series X, sebbene sia virtualmente possibile che possa funzionare anche su Xbox Series S, ma la stabilità del glitch è tutta da verificare in tal caso.
Spunta un vecchio problema sul gameplay
In sostanza, l'utente Reddit Meowwie64 ha condiviso la sua esperienza e spiegato anche come replicarla: attraverso un bizzarro glitch che sembra emergere da un certo utilizzo del Quick Resume è riuscito a far andare GTA 6 a 60 fps su Xbox Series X, ma il problema è che anche il gameplay sembra raddoppiare di velocità.
GTA VI FPS Unlock Glitch
by u/Meowwie64 in GTA6unmoderated
Questo fa pensare che il RAGE Engine non sia ottimizzato per tale frame-rate, almeno per quanto riguarda GTA 6, perché con lo sblocco di questo l'aumento a 60 fps pare che anche le animazioni, la fisica, le interazioni e gli altri elementi del gioco vadano a velocità doppia.
Si tratterebbe di un problema piuttosto comune nei giochi più vecchi che non venivano ottimizzati per frame-rate sbloccati e più alti dei 30 fps, in particolare alcuni open world in cui anche la gestione della fisica e le animazioni potevano aumentare in maniera innaturale con l'incremento degli fps.
Questo fa pensare che, in effetti, GTA 6 non sia stato sviluppato pensando a frame-rate superiori ai 30 fps, o quantomeno non sia ancora ottimizzato per tali frangenti, sebbene sia probabilmente destinato ad essere aggiustato su questo fronte con il probabile arrivo su PC.
La procedura per indurre il glitch (con potenziali rischi)
Meowwie64 ha anche condiviso informazioni e procedura da seguire per cercare di replicare il glitch, sebbene non si sappia se la sua applicazione possa comportare dei rischi.
I requisiti sono una Xbox Series X (potrebbe funzionare anche su Series S ma non è stato testato), un display a 120 Hz e ovviamente GTA 6, in versione 01.002.001 (non è chiaro se versioni più aggiornate possano presentare il "problema").
La procedura è la seguente:
- Impostare il display a 60 Hz
- Avviare GTA 6
- Aspettare che vengano visualizzate le sei stelle nell'intro
- Cambiare le impostazioni del display a 120 Hz
- Avviare un altro gioco richiamando la Guida Xbox e selezionandone uno dall'elenco veloce, ma senza effettuare un'uscita manuale da GTA 6
- Tornare su GTA 6
Effettuando questi passaggi, c'è la possibilità che GTA 6 parta con il frame-rate sbloccato, sebbene il gameplay sia afflitto dal problema dell'incremento di velocità generale, dunque non proprio godibile.
Se non altro, questo dimostra che una modalità 60 fps sia effettivamente possibile su Xbox Series X, e che forse possa essere implementata (o magari una versione più moderata a 40 fps) in futuro dopo un po' di ottimizzazioni.
Nonostante questo, Rockstar Games ha spiegato perché GTA 6 è bloccato a 30 fps anche su PS5 Pro, sostenendo peraltro che anche quest'ultima non è abbastanza potente per sostenere un frame-rate più elevato.