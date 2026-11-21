Si è discusso e si continua a discutere del famigerato frame-rate di GTA 6, che Rockstar Games ha voluto bloccare a 30 fps, ma qualcuno nel frattempo sembra sia riuscito a far andare il gioco a 60 fps su Xbox Series X, sfruttando un glitch legato al Quick Resume che fa però emergere un problema connesso all'aumento di frame al secondo. La questione non è ovviamente ufficiale e non è chiaro se possa causare dei problemi al gioco o alla console, ma sembra che il "trucco" possa essere replicato in maniera relativamente semplice seguendo alcuni passi, il tutto senza dover modificare alcunché tra hardware e software della console Microsoft. La procedura è stata provata su Xbox Series X, sebbene sia virtualmente possibile che possa funzionare anche su Xbox Series S, ma la stabilità del glitch è tutta da verificare in tal caso.

Spunta un vecchio problema sul gameplay In sostanza, l'utente Reddit Meowwie64 ha condiviso la sua esperienza e spiegato anche come replicarla: attraverso un bizzarro glitch che sembra emergere da un certo utilizzo del Quick Resume è riuscito a far andare GTA 6 a 60 fps su Xbox Series X, ma il problema è che anche il gameplay sembra raddoppiare di velocità.

GTA VI FPS Unlock Glitch

by u/Meowwie64 in GTA6unmoderated Questo fa pensare che il RAGE Engine non sia ottimizzato per tale frame-rate, almeno per quanto riguarda GTA 6, perché con lo sblocco di questo l'aumento a 60 fps pare che anche le animazioni, la fisica, le interazioni e gli altri elementi del gioco vadano a velocità doppia. Si tratterebbe di un problema piuttosto comune nei giochi più vecchi che non venivano ottimizzati per frame-rate sbloccati e più alti dei 30 fps, in particolare alcuni open world in cui anche la gestione della fisica e le animazioni potevano aumentare in maniera innaturale con l'incremento degli fps. Questo fa pensare che, in effetti, GTA 6 non sia stato sviluppato pensando a frame-rate superiori ai 30 fps, o quantomeno non sia ancora ottimizzato per tali frangenti, sebbene sia probabilmente destinato ad essere aggiustato su questo fronte con il probabile arrivo su PC.