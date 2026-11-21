Sono passati appena due giorni dall'uscita di GTA 6 e c'è già chi si è cimentato nelle speedrun, cercando di stabilire nuovi record e completare il gioco prima di tutti gli altri. Ci aspettiamo che questo risultato venga presto superato da altri giocatori, anche se non si tratta esattamente di una sfida salutare. Lo streamer BrycexD è infatti riuscito a raggiungere i titoli di coda in meno di 40 ore . Stando a quanto dichiarato, sarebbe rimasto sveglio per oltre 50 ore consecutive, senza concedersi pause.

Una corsa contro il tempo

Come anticipato, a completare il gioco è stato lo streamer BrycexD, che ha raggiunto i titoli di coda in 39 ore, 38 minuti e 22 secondi. "Sono la prima persona al mondo ad aver completato la versione ufficiale di Grand Theft Auto 6!", ha scritto in un tweet. "Ora detengo anche il record mondiale di speedrun, dato che sono rimasto sveglio per oltre 50 ore senza fare pause".

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Si tratta sicuramente di un risultato impressionante, anche se non rappresenta esattamente un comportamento salutare, soprattutto se lo streamer è rimasto davvero sveglio per tutto quel tempo senza concedersi pause. Abbiamo controllato il suo canale Twitch e, a quanto pare, la sessione è stata effettivamente trasmessa in streaming.

Restano comunque alcune affermazioni da verificare, ed è un'operazione tutt'altro che semplice. Le classifiche di Speedrun.com, comunque, non saranno disponibili prima di altri 40 giorni. Non sono mancati i commenti contrastanti: alcuni utenti si sono congratulati con lo streamer, mentre altri non hanno trovato affatto divertente la sua impresa.