Stando ai dettagli condivisi dal team, l'aggiornamento segnerà l'inizio di una serie di espansioni previste durante il periodo di Early Access e aggiungerà una nuova area esplorabile chiamata Ouderkerk . Gli autori spiegano che questa regione sarà leggermente più grande dell'intera zona disponibile attualmente nel gioco, andando di fatto a raddoppiare le dimensioni del mondo visitabile.

Gli sviluppatori di Panache Digital Games hanno annunciato il primo grande aggiornamento per 1666: Amsterdam , l'action adventure narrativo in terza persona attualmente disponibile in Accesso Anticipato su PC. Previsto per il mese di dicembre , l'update introdurrà nuovi contenuti destinati ad ampliare in modo significativo il mondo di gioco, la storia e le meccaniche legate ai poteri soprannaturali.

Le altre novità

L'arrivo di Ouderkerk porterà con sé anche un nuovo Esbat e un nuovo Original da affrontare, oltre a un ulteriore capitolo del viaggio di Noa. Sebbene Panache non abbia ancora svelato i dettagli della nuova porzione narrativa, il team promette che nelle prossime settimane condividerà ulteriori informazioni sui contenuti in arrivo.

L'espansione riguarderà anche il sistema di progressione e combattimento. I giocatori potranno infatti mettere le mani su nuovi incantesimi Lux e Nux, nuove combinazioni di abilità, gioielli e pozioni aggiuntive, ottenendo così più opzioni per personalizzare il proprio stile di gioco e affrontare gli scontri.

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che il prezzo dell'Accesso Anticipato, attualmente fissato a 29,99 euro, non subirà aumenti in concomitanza con l'uscita dell'aggiornamento di dicembre. Tutti i nuovi contenuti saranno dunque inclusi senza costi aggiuntivi per chi possiede già il gioco o deciderà di acquistarlo nei prossimi mesi.

Ricordiamo che 1666: Amsterdam è disponibile su Steam ed Epic Games Store in Accesso Anticipato dallo scorso giugno. Se volete farvi un'idea del titolo, vi suggeriamo di recuperare il nostro provato pubblicato ad agosto. In quell'occasione avevamo definito il titolo di Panache Digital Games un gioco ancora molto acerbo, ma anche "uno di quelli che, forti delle idee di un creative director tanto determinato, potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa in futuro". L'update di dicembre rappresenterà dunque un banco di prova importante per capire quanto rapidamente il team riuscirà a trasformare queste potenzialità in un'esperienza completa e convincente.