Persona 4 Revival sarà basato sulla versione aggiornata Golden, ma gli sviluppatori sono rimasti sorpresi nello scoprire che tanti giocatori non avevano riconosciuto gli indizi presenti nel trailer.

Gli sviluppatori di Persona 4 Revival non si aspettavano di dover specificare che il remake sarà basato su Persona 4 Golden. Si tratta della versione ampliata del gioco originale, che include diversi contenuti aggiuntivi e alcune novità. A quanto pare, infatti, non tutti i giocatori avevano colto gli indizi presenti nel trailer e alcuni potrebbero quindi essersi fatti un'idea diversa del progetto.

Gli indizi nascosti nel primo trailer Kazuhisa Wada, produttore della serie Persona, ha parlato della questione in un'intervista a Famitsu. Il team aveva infatti deciso fin dall'inizio di basare il remake su Persona 4 Golden, anziché sulla versione originale del 2008. "La storia di Marie si intreccia con la trama principale, quindi abbiamo deciso di realizzare un remake di Persona 4 Golden anziché del gioco originale sin dall'inizio. Quindi non preoccupatevi", ha dichiarato. Come anticipato, alcuni membri del team sono rimasti sorpresi dal fatto che tanti giocatori non avessero colto gli indizi presenti nel trailer, che a loro avviso erano piuttosto chiari. Ryota Kozuka, uno dei compositori di Persona 4, ha commentato proprio questo aspetto: "Dato che il teaser trailer dello scorso anno utilizzava una canzone tratta da Persona 4 Golden, pensavamo che gli indizi che avevamo inserito avrebbero fatto capire la cosa senza dirlo esplicitamente ma, sorprendentemente, molte persone non se ne sono accorte". Va detto, però, che il teaser non mostrava riferimenti espliciti ai contenuti aggiuntivi di Golden.