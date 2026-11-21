Gli sviluppatori di Persona 4 Revival non si aspettavano di dover specificare che il remake sarà basato su Persona 4 Golden. Si tratta della versione ampliata del gioco originale, che include diversi contenuti aggiuntivi e alcune novità. A quanto pare, infatti, non tutti i giocatori avevano colto gli indizi presenti nel trailer e alcuni potrebbero quindi essersi fatti un'idea diversa del progetto.
Gli indizi nascosti nel primo trailer
Kazuhisa Wada, produttore della serie Persona, ha parlato della questione in un'intervista a Famitsu. Il team aveva infatti deciso fin dall'inizio di basare il remake su Persona 4 Golden, anziché sulla versione originale del 2008. "La storia di Marie si intreccia con la trama principale, quindi abbiamo deciso di realizzare un remake di Persona 4 Golden anziché del gioco originale sin dall'inizio. Quindi non preoccupatevi", ha dichiarato.
Come anticipato, alcuni membri del team sono rimasti sorpresi dal fatto che tanti giocatori non avessero colto gli indizi presenti nel trailer, che a loro avviso erano piuttosto chiari. Ryota Kozuka, uno dei compositori di Persona 4, ha commentato proprio questo aspetto: "Dato che il teaser trailer dello scorso anno utilizzava una canzone tratta da Persona 4 Golden, pensavamo che gli indizi che avevamo inserito avrebbero fatto capire la cosa senza dirlo esplicitamente ma, sorprendentemente, molte persone non se ne sono accorte".
Va detto, però, che il teaser non mostrava riferimenti espliciti ai contenuti aggiuntivi di Golden.
Cosa cambia rispetto al gioco originale
Per chi non lo sapesse, Persona 4 Golden è una versione aggiornata che ripropone la stessa avventura del gioco originale, introducendo però nuovi contenuti e alcuni miglioramenti al gameplay. Tra le aggiunte più importanti troviamo Marie, un nuovo personaggio dotato di una storia personale che si intreccia con la trama principale. Non mancano poi ulteriori eventi, aree esplorabili e un finale aggiuntivo. Si tratta, insomma, di un'edizione che amplia l'esperienza originale sia sul piano narrativo sia su quello del gameplay.
Questa scelta rappresenta sicuramente un vantaggio, dato che Persona 4 Revival partirà da una versione già arricchita rispetto all'originale. Tra l'altro, molti giocatori occidentali si sono avvicinati alla serie proprio grazie a Persona 4 Golden.
Il nuovo capitolo arriverà ufficialmente il 18 febbraio 2027 e dovrebbe introdurre diverse novità, tra cui i Location Episode: brevi segmenti narrativi che permetteranno di approfondire ulteriormente il passato dei personaggi e la storia di Inaba attraverso ricordi e fotografie. Sono inoltre previsti brani originali riarrangiati e nuove tracce vocali.