Persona 4 Revival doveva arrivare molto prima, ma adesso dovrà vedersela con un febbraio ricco di uscite

Il produttore esecutivo Kazuhisa Wada ha svelato i piani originali di Persona 4 Revival . Inizialmente, infatti, il gioco doveva debuttare con circa sei mesi di anticipo , ma il rinvio lo ha portato a febbraio 2027, un mese già ricco di uscite importanti. Farsi spazio tra tanti titoli attesi potrebbe quindi non essere semplice, anche se la serie può contare su una solida base di appassionati. Atlus, purtroppo, non è riuscita a rispettare la tabella di marcia iniziale. Una cosa, però, è certa: il nostro backlog si arricchirà parecchio nel corso del prossimo anno.

Persona 4 Revival doveva uscire in estate

In un'intervista con 3DMGAME, il produttore esecutivo Kazuhisa Wada ha svelato che i piani iniziali per Persona 4 Revival erano piuttosto diversi. Il team, infatti, puntava a pubblicare il gioco con circa sei mesi di anticipo, in modo da farlo arrivare in tempo per l'estate di quest'anno. Alla fine, però, non è stato possibile rispettare la tabella di marcia prevista e il debutto è stato posticipato. "Inizialmente avevamo previsto di farlo uscire circa sei mesi prima, il che sarebbe stato giusto in tempo per l'estate, ma alla fine non siamo riusciti a farcela".

Un'uscita durante l'estate sarebbe stata particolarmente azzeccata, considerando che Persona 4 richiama spesso atmosfere e ricordi estivi e che gran parte della storia si svolge proprio in quella stagione. Non sappiamo se dietro al rinvio ci siano stati problemi tecnici o difficoltà legate allo sviluppo, ma è evidente che qualcosa abbia impedito al team di rispettare i piani iniziali, facendo slittare il debutto di diversi mesi.

Persona 4 Revival era previsto con sei mesi di anticipo

In ogni caso, il remake del celebre JRPG introdurrà diverse novità. La vita quotidiana continuerà a essere una componente centrale dell'esperienza, ma i Location Episode contribuiranno ad arricchirla ulteriormente. Si tratta di brevi segmenti narrativi che permetteranno di approfondire il passato dei personaggi e la storia di Inaba attraverso ricordi e fotografie.

Non mancheranno neppure nuove tracce vocali e brani originali riarrangiati, come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato alle novità di Persona 4 Revival.