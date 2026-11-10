Big Walk è al centro delle polemiche per aver utilizzato l'IA senza dichiararlo, seppur in minima parte

Big Walk è il recente gioco cooperativo sviluppato dallo studio australiano House House e pubblicato da Panic. Nonostante il riscontro decisamente positivo da parte della critica e degli utenti (anche da parte nostra, a dirla tutta), nelle ultime ore sono emerse alcune polemiche legate al modo in cui il team ha dichiarato, o meglio, non ha inizialmente reso pubblico il proprio utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Prima di entrare nel dettaglio della vicenda, è bene precisare che il ricorso a questa tecnologia è stato davvero minimo e non ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo del gioco o sull'esperienza dei giocatori.
Le polemiche legate all'IGF
La vicenda ha origine dagli Independent Games Festival Awards (IGF), dove alcuni membri della giuria hanno assunto una posizione particolarmente rigida nei confronti dell'intelligenza artificiale generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Diversi giurati hanno infatti sottoscritto una dichiarazione contraria all'utilizzo di queste tecnologie, affermando che non avrebbero votato per i giochi che ne avessero fatto uso.
In questo contesto è emerso che House House aveva effettivamente utilizzato strumenti basati su LLM durante lo sviluppo di Big Walk, seppur in misura estremamente limitata. Lo studio ha spiegato di aver preparato una dichiarazione sull'argomento nell'ambito della candidatura all'IGF, mentre la questione è diventata di dominio pubblico soltanto in seguito.
Il team ha quindi approfondito la vicenda attraverso una nuova pagina FAQ pubblicata sul sito ufficiale del gioco. Qui ha precisato di aver utilizzato gli LLM con moderazione, soprattutto nelle fasi finali dello sviluppo, per affrontare alcune difficoltà tecniche e risolvere determinati bug.
"In alcuni casi, alcuni frammenti tratti dalle risposte dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono stati copiati come punto di partenza, per poi essere modificati e integrati nel codice del gioco. Stimiamo che ben meno dello 0,1% del codice di Big Walk sia stato interessato da questo utilizzo e l'intelligenza artificiale generativa non è stata impiegata in nessun altro ambito durante la realizzazione del gioco."
Perché non è stato dichiarato su Steam?
In risposta alle polemiche, House House ha spiegato di non aver inserito alcuna dichiarazione sull'utilizzo dell'IA nella pagina Steam di Big Walk perché, secondo quanto riferito dallo studio, la piattaforma non richiede di segnalare l'impiego di chatbot o strumenti utilizzati per la scrittura del codice. Gli sviluppatori hanno comunque riconosciuto come un errore l'assenza di una politica interna che regolamentasse l'utilizzo di queste tecnologie, impegnandosi a introdurre regole più precise per i progetti futuri.
In definitiva, il ricorso all'intelligenza artificiale è stato estremamente limitato e circoscritto alla risoluzione di alcuni problemi tecnici, senza coinvolgere altri aspetti della produzione. La polemica riguarda quindi soprattutto la trasparenza e il dibattito sull'impiego dell'IA nello sviluppo videoludico. In ogni caso, è sicuramente un gioco unico e di rara intelligenza, con grande personalità ed enigmi brillanti, come vi abbiamo scritto nella nostra recensione di Big Walk.