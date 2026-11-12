Il creatore di Gears of War sulla polemica di Big Walk e l’IA: basta con queste stronzate

Di recente, Big Walk è finito al centro delle polemiche per non aver dichiarato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale durante lo sviluppo. La vicenda è nata in seguito a una presa di posizione di alcuni membri della giuria degli Independent Games Festival Awards, che hanno sottoscritto una dichiarazione contraria all'impiego dell'IA, affermando che non avrebbero votato per i giochi che ne avessero fatto uso. House House, lo studio responsabile di Big Walk, ha successivamente chiarito di aver utilizzato i modelli linguistici (LLM) in misura estremamente limitata, ricorrendo a questi strumenti soltanto per risolvere alcuni problemi tecnici e correggere determinati bug.
Stando a quanto dichiarato dal team, meno dello 0,1% del codice del gioco sarebbe stato interessato da questo utilizzo. Le spiegazioni non hanno comunque impedito l'arrivo di numerose critiche, alimentando ulteriormente il dibattito sull'intelligenza artificiale nel settore videoludico. A prendere le difese dello studio è intervenuto Cliff Bleszinski, storico lead designer della trilogia originale di Gears of War, che ha invitato i giocatori a smetterla con quelle che ha definito "stronzate", riferendosi alle reazioni eccessive nei confronti del gioco.
L'ex creatore di Gears of War difende Big Walk
Attraverso un post su X, Cliff Bleszinski ha commentato senza mezzi termini le critiche rivolte a Big Walk per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Nel frattempo, la polemica ha avuto ripercussioni anche su Steam, dove Big Walk ha registrato un'impennata di recensioni negative in seguito alla rivelazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Le valutazioni positive, tuttavia, continuano a essere più numerose.
"Wow, stanno bombardando di recensioni negative Big Walk solo perché ha usato un po' di intelligenza artificiale per arrivare al lancio", scrive. "La gente dovrebbe davvero smetterla con queste stronzate."
Secondo Bleszinski, sono moltissimi gli sviluppatori che utilizzano l'intelligenza artificiale, se non addirittura la totalità, segno che il suo impiego sarebbe ormai una pratica diffusa nel settore. "Il problema è che la gente non la vede in questo modo", ha detto rispondendo a un altro post. "Tantissimi sviluppatori, se non tutti, la stanno usando e nessuno può o vuole ammetterlo ora a causa di questa assurdità".
Un altro utente ne ha approfittato per difendere a sua volta il team: "Sono assolutamente d'accordo nel seguire la corrente quando si tratta di impedire all'IA generativa di creare praticamente un gioco intero da zero, ma, per l'amor del cielo, l'uso dell'IA come strumento per correggere un bug che nemmeno la stessa Unity è riuscita a risolvere potrebbe essere uno degli impieghi più ragionevoli che riesca a immaginare".
L’uso dell’intelligenza artificiale fa discutere
In merito alle polemiche sulla mancata dichiarazione dell'utilizzo dell'IA su Steam, House House aveva già chiarito di non aver segnalato questi strumenti perché la piattaforma non richiede di dichiarare l'impiego di chatbot o software utilizzati per la scrittura del codice.
Il caso di Big Walk riporta così l'attenzione su un tema sempre più controverso nel settore videoludico. Molti giocatori guardano infatti con sospetto ai titoli che ricorrono all'intelligenza artificiale: da una parte c'è il timore che il mercato venga sommerso da produzioni di bassa qualità, dall'altra la richiesta di maggiore trasparenza da parte degli sviluppatori.
Nel caso di Big Walk, però, l'impiego di queste tecnologie è stato estremamente limitato. Per questo motivo, una reazione così dura rischia di penalizzare ingiustamente un gioco che ha comunque ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico e della critica.