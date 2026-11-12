Il creatore di Gears of War sulla polemica di Big Walk e l’IA: basta con queste stronzate

Di recente, Big Walk è finito al centro delle polemiche per non aver dichiarato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale durante lo sviluppo. La vicenda è nata in seguito a una presa di posizione di alcuni membri della giuria degli Independent Games Festival Awards, che hanno sottoscritto una dichiarazione contraria all'impiego dell'IA, affermando che non avrebbero votato per i giochi che ne avessero fatto uso. House House, lo studio responsabile di Big Walk, ha successivamente chiarito di aver utilizzato i modelli linguistici (LLM) in misura estremamente limitata, ricorrendo a questi strumenti soltanto per risolvere alcuni problemi tecnici e correggere determinati bug.

Stando a quanto dichiarato dal team, meno dello 0,1% del codice del gioco sarebbe stato interessato da questo utilizzo. Le spiegazioni non hanno comunque impedito l'arrivo di numerose critiche, alimentando ulteriormente il dibattito sull'intelligenza artificiale nel settore videoludico. A prendere le difese dello studio è intervenuto Cliff Bleszinski, storico lead designer della trilogia originale di Gears of War, che ha invitato i giocatori a smetterla con quelle che ha definito "stronzate", riferendosi alle reazioni eccessive nei confronti del gioco.