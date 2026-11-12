La mappa di GTA 6 trapela in anticipo da un evento promozionale nel Regno Unito

e non è possibile caricare il post

e non è possibile caricare il post

Secondo quanto emerso in rete, lo scatto più nitido e dettagliato dell'intera cartina proveniva inizialmente da un profilo Instagram che è stato successivamente rimosso. Nonostante la cancellazione della fonte originale, l'autenticità del materiale sembra trovare un riscontro incrociato: un altro utente ha infatti condiviso ulteriori fotografie che ritraggono la medesima mappa ripiegata su se stessa.

L'ipotesi del retro stampato e il legame con la Collector's Edition

Parallelamente, sui social c'è chi parla di una seconda mappa, anch'essa caratterizzata da uno stile grafico fortemente stilizzato. Secondo alcune ipotesi avanzate dagli appassionati, questa illustrazione alternativa potrebbe essere stampata sul retro del foglio avvistato nel Regno Unito; al momento, tuttavia, non esistono altre fonti indipendenti in grado di confermare l'esistenza di questo secondo lato.

Il fatto che durante l'evento la cartina fosse esposta ripiegata suggerisce che non fosse destinata a essere mostrata integralmente al pubblico in questa fase. C'è la possibilità che l'oggetto faccia parte dei contenuti esclusivi della Collector's Edition di GTA 6: va precisato però che l'edizione da collezione non è in vendita presso Selfridges, dove la mappa fungeva esclusivamente da elemento espositivo per celebrare la partnership con Rockstar.

Segnaliamo infine che GTA 6 a €80 è "un vero affare": il CEO di Take-Two difende il prezzo puntando sulle ore di gioco.