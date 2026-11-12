La mappa di GTA 6 trapela in anticipo da un evento promozionale nel Regno Unito

A pochi giorni dal debutto ufficiale, fissato per il 19 novembre, Grand Theft Auto 6 torna al centro di una fuga di notizie decisamente inaspettata. Questa volta l'indiscrezione non arriva da fonti interne allo sviluppo, bensì da un'iniziativa commerciale legata al merchandising ufficiale nel Regno Unito.
Alcune fotografie scattate in occasione dell'allestimento della collezione dedicata a GTA 6 presso i celebri grandi magazzini Selfridges mostrano infatti quella che sembra essere una riproduzione stilizzata della mappa del gioco, anticipando diverse location presenti nell'opera di Rockstar prima del lancio.
Le immagini da Selfridges e il confronto tra le fonti
Secondo quanto emerso in rete, lo scatto più nitido e dettagliato dell'intera cartina proveniva inizialmente da un profilo Instagram che è stato successivamente rimosso. Nonostante la cancellazione della fonte originale, l'autenticità del materiale sembra trovare un riscontro incrociato: un altro utente ha infatti condiviso ulteriori fotografie che ritraggono la medesima mappa ripiegata su se stessa.
Mettendo a confronto gli scatti provenienti da queste due fonti distinte, emergono evidenti somiglianze grafiche e strutturali che confermano come si tratti esattamente dello stesso oggetto fisico.
L'ipotesi del retro stampato e il legame con la Collector's Edition
Parallelamente, sui social c'è chi parla di una seconda mappa, anch'essa caratterizzata da uno stile grafico fortemente stilizzato. Secondo alcune ipotesi avanzate dagli appassionati, questa illustrazione alternativa potrebbe essere stampata sul retro del foglio avvistato nel Regno Unito; al momento, tuttavia, non esistono altre fonti indipendenti in grado di confermare l'esistenza di questo secondo lato.
Il fatto che durante l'evento la cartina fosse esposta ripiegata suggerisce che non fosse destinata a essere mostrata integralmente al pubblico in questa fase. C'è la possibilità che l'oggetto faccia parte dei contenuti esclusivi della Collector's Edition di GTA 6: va precisato però che l'edizione da collezione non è in vendita presso Selfridges, dove la mappa fungeva esclusivamente da elemento espositivo per celebrare la partnership con Rockstar.
Segnaliamo infine che GTA 6 a €80 è "un vero affare": il CEO di Take-Two difende il prezzo puntando sulle ore di gioco.