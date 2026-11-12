1

Halo: Campaign Evolved accoglie la modalità Firefight questo inverno con un aggiornamento gratuito

L'iconica esperienza cooperativa PvE fino a quattro giocatori si mostra in anteprima all'XBOX FanFest con nuove mappe e tante armi, in attesa dei dettagli in arrivo all'Halo Fest di Seattle.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/11/2026
Master Chief in Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Articoli News Video Immagini

Da quasi due decenni, la modalità Firefight rappresenta uno dei pilastri più amati dall'intera community di Halo, mettendo alla prova gli Spartan chiamati a fare squadra, difendere la posizione e resistere a ondate incessanti di nemici. Questa storica tradizione è pronta a proseguire: è stato infatti annunciato ufficialmente che la celebre modalità cooperativa PvE per quattro giocatori approderà su Halo: Campaign Evolved nel corso di questo inverno tramite un aggiornamento gratuito.

Anteprima all'XBOX FanFest tra nuove mappe e arsenale potenziato

I giocatori non dovranno attendere mesi per avere un primo assaggio delle novità. L'iniziativa prende il via già quest'oggi in occasione dell'XBOX FanFest evento durante il quale i partecipanti presenti avranno l'opportunità di scendere in campo per primi e provare con mano la modalità.

L'immagine ufficiale di Halo
L'immagine ufficiale di Halo

Per l'occasione, i fan potranno testare la modalità su nuove mappe e contare su un vasto arsenale di armi, pensato appositamente per riequilibrare le sorti dello scontro contro l'avanzata delle truppe avversarie.

Appuntamento all'Halo Fest di Seattle per celebrare 25 anni di Halo e Xbox

Il percorso di avvicinamento al lancio invernale proseguirà il mese prossimo con un appuntamento di primo piano per gli appassionati del franchise:

  • Nuovi dettagli ufficiali: Ulteriori informazioni sui contenuti dell'aggiornamento gratuito verranno svelate durante l'Halo Fest, in programma il 12 e 13 dicembre a Seattle, nello stato di Washington.
  • Postazioni giocabili: Nel corso dell'intero fine settimana dell'evento, tutti i fan presenti potranno cimentarsi liberamente con la modalità Firefight.
Qualcuno è riuscito a far girare Halo su Dreamcast, ed è fantastico Qualcuno è riuscito a far girare Halo su Dreamcast, ed è fantastico

La manifestazione rappresenterà inoltre una cornice speciale per la community, riunita per festeggiare insieme lo storico traguardo dei 25 anni di Halo e Xbox. Ricordiamo infine che recentemente Halo Infinite si è aggiornato a sorpresa e ha introdotto 10 nuove mappe create dalla community.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Halo: Campaign Evolved accoglie la modalità Firefight questo inverno con un aggiornamento gratuito