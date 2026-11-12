Halo: Campaign Evolved accoglie la modalità Firefight questo inverno con un aggiornamento gratuito

Da quasi due decenni, la modalità Firefight rappresenta uno dei pilastri più amati dall'intera community di Halo, mettendo alla prova gli Spartan chiamati a fare squadra, difendere la posizione e resistere a ondate incessanti di nemici. Questa storica tradizione è pronta a proseguire: è stato infatti annunciato ufficialmente che la celebre modalità cooperativa PvE per quattro giocatori approderà su Halo: Campaign Evolved nel corso di questo inverno tramite un aggiornamento gratuito.

I giocatori non dovranno attendere mesi per avere un primo assaggio delle novità. L'iniziativa prende il via già quest'oggi in occasione dell' XBOX FanFest evento durante il quale i partecipanti presenti avranno l'opportunità di scendere in campo per primi e provare con mano la modalità.

Appuntamento all'Halo Fest di Seattle per celebrare 25 anni di Halo e Xbox

Il percorso di avvicinamento al lancio invernale proseguirà il mese prossimo con un appuntamento di primo piano per gli appassionati del franchise:

Nuovi dettagli ufficiali: Ulteriori informazioni sui contenuti dell'aggiornamento gratuito verranno svelate durante l'Halo Fest, in programma il 12 e 13 dicembre a Seattle, nello stato di Washington.

Postazioni giocabili: Nel corso dell'intero fine settimana dell'evento, tutti i fan presenti potranno cimentarsi liberamente con la modalità Firefight.

La manifestazione rappresenterà inoltre una cornice speciale per la community, riunita per festeggiare insieme lo storico traguardo dei 25 anni di Halo e Xbox. Ricordiamo infine che recentemente Halo Infinite si è aggiornato a sorpresa e ha introdotto 10 nuove mappe create dalla community.