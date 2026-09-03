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Halo: Campaign Evolved per PS5 costa 49 € applicando il coupon su Amazon

Grazie alla nuova promozione di Amazon potrai applicare uno sconto di 10 € su Halo: Campaign Evolved per PS5. Ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/09/2026
Halo: Campaign Evolved
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Su Amazon è attualmente disponibile una promozione che ti permetterà di applicare uno sconto su Halo: Campaign Evolved per PS5. Attualmente costa 59,97 €, ma potrai spendere 10 € in meno riscattando il coupon, con un prezzo finale di 49,97 €. Assicurati di riscattare il buono tramite questo link, scegliendo in questo caso lo sconto da 10 € su 50 € (quello da 15 € purtroppo non è più disponibile). Il gioco è acquistabile tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura migliorata

Questo gioco propone una nuova versione della campagna di Halo: Combat Evolved, stavolta introducendo diversi miglioramenti volti a offrire un'esperienza ancora più godibile, seppur mantenendo lo spirito dell'avventura originale. Innanzitutto, vivrai la storia di Master Chief in alta definizione, con animazioni completamente rinnovate e una grafica migliorata, oltre a filmati aggiornati e comandi ottimizzati.

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Inoltre, è inclusa una colonna sonora rimasterizzata, mentre il gioco aggiunge anche tre nuove missioni, oltre a quelle principali. Non è tutto: per la prima volta potrai sottrarre mezzi agli avversari e guidare un Wraith. Inoltre, potrai affrontare l'avventura in modalità singola, in cooperativa locale oppure online fino a quattro giocatori. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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