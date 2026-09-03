Dragon Quest VII Reimagined per PS5 e Switch 2 costa 10 € in meno con la nuova promozione di Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile una promozione che ti permetterà di applicare uno sconto su Dragon Quest VII Reimagined per PS5 e Switch 2. Attualmente costa 52,24 € per PS5, ma potrai spendere 10 € in meno riscattando il coupon, con un prezzo finale di 42,24 € (44,99 € per Switch 2). Assicurati di riscattare il buono tramite questo link, scegliendo in questo caso lo sconto da 10 € su 50 € (quello da 15 € purtroppo non è più disponibile). La versione per PS5 è acquistabile tramite questo link o attraverso il box sottostante. La versione per Nintendo Switch 2 può essere acquistata tramite questo link o attraverso il bottone qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un classico da scoprire
Si tratta di un gioco praticamente rifatto da zero, seppur fedele all'iconico JRPG originale, con una serie di novità volte a offrire un'esperienza rinnovata. Troviamo infatti un sistema di combattimento ampiamente modificato, una storia principale snellita e una stupenda grafica in stile diorama con il caratteristico design dei personaggi di Akira Toriyama.
Dovrai risolvere misteri, stringere alleanze e affrontare sfide uniche, oltre a personalizzare il tuo stile di gioco con la nuova dinamica del doppio mestiere. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.