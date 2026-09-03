Acer a IFA 2026 presenta il nuovo handheld Predator e il concept pieghevole Project DualPlay Mini

Acer porta a IFA 2026 Predator Atlas 7 e Project DualPlay Mini, due handheld pensati per offrire prestazioni gaming, versatilità e produttività.

Acer a IFA 2026 ha presentato due dispositivi handheld: Predator Atlas 7 e Project DualPlay Mini. Quest'ultimo è un concept piuttosto interessante ed è un pieghevole pensato sia per il gaming che per la produttività, dato che si trasforma in un piccolo notebook. Vediamo di seguito le principali caratteristiche.

Caratteristiche del Predator Atlas 7 Partiamo dal primo dispositivo handheld, dotato di display FHD touch da 1080p e 7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto a VRR, protezione Corning Gorilla Glass Victus e luminosità di picco di 500 nit. Il dispositivo si basa sui processori Intel Arc G3, con GPU integrata Intel Arc B390, connettività Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e supporto a schede microSD UHS-II. Predator Atlas 7 La batteria base è da 60 Wh, ma è possibile optare anche per una variante da 80 Wh. Il sistema di dissipazione a doppia ventola (una in metallo, l'altra in plastica) è supportato dalla tecnologia Vortex Flow per un raffreddamento ottimale. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sensore di impronte digitali, oltre a microfoni con cancellazione del rumore basata sull'intelligenza artificiale e speaker certificati DTS:X Ultra. Gli stick analogici offrono un'opzione basata sulla tecnologia TRM, mentre i trigger dorsali sono Hall Effect. Il dispositivo dovrebbe fare il suo debutto ufficiale a novembre. Per ora, tuttavia, non sono stati ancora specificati i prezzi, quindi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Acer ha presentato Nitro Blaze Link: un portatile Linux in stile PlayStation Portal