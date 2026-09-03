Acer a IFA 2026 presenta il nuovo handheld Predator e il concept pieghevole Project DualPlay Mini

Acer a IFA 2026 ha presentato due dispositivi handheld: Predator Atlas 7 e Project DualPlay Mini. Quest'ultimo è un concept piuttosto interessante ed è un pieghevole pensato sia per il gaming che per la produttività, dato che si trasforma in un piccolo notebook. Vediamo di seguito le principali caratteristiche.
Caratteristiche del Predator Atlas 7
Partiamo dal primo dispositivo handheld, dotato di display FHD touch da 1080p e 7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto a VRR, protezione Corning Gorilla Glass Victus e luminosità di picco di 500 nit. Il dispositivo si basa sui processori Intel Arc G3, con GPU integrata Intel Arc B390, connettività Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e supporto a schede microSD UHS-II.
La batteria base è da 60 Wh, ma è possibile optare anche per una variante da 80 Wh. Il sistema di dissipazione a doppia ventola (una in metallo, l'altra in plastica) è supportato dalla tecnologia Vortex Flow per un raffreddamento ottimale. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sensore di impronte digitali, oltre a microfoni con cancellazione del rumore basata sull'intelligenza artificiale e speaker certificati DTS:X Ultra.
Gli stick analogici offrono un'opzione basata sulla tecnologia TRM, mentre i trigger dorsali sono Hall Effect. Il dispositivo dovrebbe fare il suo debutto ufficiale a novembre. Per ora, tuttavia, non sono stati ancora specificati i prezzi, quindi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.
Project DualPlay Mini
Il secondo dispositivo è invece un concept, quindi resta ancora da capire se e quando arriverà ufficialmente sul mercato. Si tratta di un prodotto pieghevole con un display da 8": il design flip-and-swivel è il vero punto di forza, dato che il dispositivo si trasforma praticamente in un piccolo notebook con tanto di tastiera retroilluminata.
Che si tratti di gaming o di produttività generale, questo concept può rivelarsi utile in diverse circostanze. Inoltre, Project DualPlay Mini condivide le stesse caratteristiche di Predator Atlas 7 in termini di raffreddamento e hardware. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni per capire se debutterà ufficialmente. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.