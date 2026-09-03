IKEA annuncia un crossover con The Elder Scrolls V: Skyrim

IKEA ha annunciato un improbabile crossover con The Elder Scrolls V: Skyrim, con le due realtà che si incontreranno il prossimo 9 settembre.
Gli account ufficiali di IKEA Irlanda e Regno Unito hanno pubblicato su Instagram un breve filmato ambientato su una montagna innevata, dove un mucchio di oggetti iconici di Skyrim è stato abbandonato alla rinfusa: elmi nord, spade, libri, ruote di formaggio... e, in mezzo a tutto questo, uno scaffale Kallax bianco 4x2 piazzato sulla cima del cumulo. Il video si chiude con una data, 9 settembre 2026, accompagnata dalla frase "Coming to The Elder Scrolls V: Skyrim" e dal riferimento a una nuova Creazione.
Cosa possiamo aspettarci?
Al momento non è chiaro cosa includerà il contenuto: un set di mobili IKEA da piazzare in una delle nostre case? Un'arma speciale a forma di brugola? Una quest in cui dovremo assemblare un mobile da zero? O, al contrario, elementi di Skyrim che arriveranno nei negozi IKEA?
La natura volutamente ambigua del teaser ha scatenato la fantasia dei fan, che hanno colto l'occasione per ironizzare su questo inatteso crossover. Che poi immaginiamo che sia proprio l'obiettivo dell'azienda svedese.
L'iniziativa infatti si inserisce nella crescente attenzione di IKEA verso il mondo gaming: il brand ha recentemente presentato la Yxstaby Collection, una linea di mobili pensata per i giocatori e mostrata per la prima volta alla Gamescom, con design ispirati al controller Xbox. Il crossover con Skyrim, per quanto bizzarro, sembra quindi perfettamente in linea con la nuova strategia dell'azienda.