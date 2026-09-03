IKEA annuncia un crossover con The Elder Scrolls V: Skyrim

IKEA ha annunciato un improbabile crossover con The Elder Scrolls V: Skyrim, con le due realtà che si incontreranno il prossimo 9 settembre.

Gli account ufficiali di IKEA Irlanda e Regno Unito hanno pubblicato su Instagram un breve filmato ambientato su una montagna innevata, dove un mucchio di oggetti iconici di Skyrim è stato abbandonato alla rinfusa: elmi nord, spade, libri, ruote di formaggio... e, in mezzo a tutto questo, uno scaffale Kallax bianco 4x2 piazzato sulla cima del cumulo. Il video si chiude con una data, 9 settembre 2026, accompagnata dalla frase "Coming to The Elder Scrolls V: Skyrim" e dal riferimento a una nuova Creazione.