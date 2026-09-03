2

Islets per PC costa 3,53 € su Instant Gaming: è un metroidvania dallo stile grafico affascinante

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Islets per PC, un metroidvania con grafica e animazioni molto carine, disponibile però esclusivamente in inglese.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/09/2026
Islets

Se sei alla ricerca di un nuovo metroidvania ma non vuoi spendere troppo, puoi recuperare Islets per PC su Instant Gaming, disponibile a soli 3,53 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura coinvolgente

Si tratta di un gioco targato Kyle Thompson e Armor Games Studios, pubblicato nel 2022 con buone recensioni da parte degli utenti. Come anticipato, purtroppo il gioco è esclusivamente in inglese, ma ciò non dovrebbe impattare particolarmente sull'esperienza complessiva. Vestirai i panni di Iko, un guerriero alle prime armi il cui obiettivo è riunire una serie di isole fluttuanti. Dovrai esplorare le diverse isole e riaccendere il nucleo magnetico di ciascuna di esse, ma dovrai anche affrontare numerosi avversari.

Islets
Islets

Potrai avanzare sfruttando i potenziamenti che otterrai completando le sfide e svelando i segreti delle isole. Il vero punto di forza, però, è lo stile grafico, con un mondo dipinto a mano e ambientazioni straordinarie. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Islets per PC costa 3,53 € su Instant Gaming: è un metroidvania dallo stile grafico affascinante