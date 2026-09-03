Se sei alla ricerca di un nuovo metroidvania ma non vuoi spendere troppo, puoi recuperare Islets per PC su Instant Gaming, disponibile a soli 3,53 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Islets per PC costa 3,53 € su Instant Gaming: è un metroidvania dallo stile grafico affascinante
Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Islets per PC, un metroidvania con grafica e animazioni molto carine, disponibile però esclusivamente in inglese.