Islets per PC costa 3,53 € su Instant Gaming: è un metroidvania dallo stile grafico affascinante

Se sei alla ricerca di un nuovo metroidvania ma non vuoi spendere troppo, puoi recuperare Islets per PC su Instant Gaming, disponibile a soli 3,53 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura coinvolgente

Si tratta di un gioco targato Kyle Thompson e Armor Games Studios, pubblicato nel 2022 con buone recensioni da parte degli utenti. Come anticipato, purtroppo il gioco è esclusivamente in inglese, ma ciò non dovrebbe impattare particolarmente sull'esperienza complessiva. Vestirai i panni di Iko, un guerriero alle prime armi il cui obiettivo è riunire una serie di isole fluttuanti. Dovrai esplorare le diverse isole e riaccendere il nucleo magnetico di ciascuna di esse, ma dovrai anche affrontare numerosi avversari.

Islets

Potrai avanzare sfruttando i potenziamenti che otterrai completando le sfide e svelando i segreti delle isole. Il vero punto di forza, però, è lo stile grafico, con un mondo dipinto a mano e ambientazioni straordinarie. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.