Il processore AMD Ryzen 7 9850X3D è in offerta su AliExpress: risparmia 45€ con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 7 9850X3D tramite codice sconto: il coupon da applicare per risparmiare 45€ è ITAFF45 per un costo totale d'acquisto di 384,76€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 4 e il 10 settembre.

L'AMD Ryzen 7 9850X3D è un processore progettato per offrire prestazioni elevate soprattutto nel gaming, combinando l'architettura Zen 5 con la tecnologia 3D V-Cache di seconda generazione. La CPU integra 8 core e 16 thread, consentendo di gestire efficacemente sia i videogiochi più impegnativi sia le applicazioni che richiedono una buona capacità di elaborazione in multitasking.