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Il processore AMD Ryzen 7 9850X3D è in offerta su AliExpress: risparmia 45€ con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 7 9850X3D tramite codice sconto.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   03/09/2026
AMD Ryzen 7 9850X3D

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 7 9850X3D tramite codice sconto: il coupon da applicare per risparmiare 45€ è ITAFF45 per un costo totale d'acquisto di 384,76€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 4 e il 10 settembre.

L'AMD Ryzen 7 9850X3D è un processore progettato per offrire prestazioni elevate soprattutto nel gaming, combinando l'architettura Zen 5 con la tecnologia 3D V-Cache di seconda generazione. La CPU integra 8 core e 16 thread, consentendo di gestire efficacemente sia i videogiochi più impegnativi sia le applicazioni che richiedono una buona capacità di elaborazione in multitasking.

Ulteriori dettagli sul processore

La frequenza di base raggiunge 4,7 GHz, mentre in modalità Boost può arrivare fino a 5,6 GHz, migliorando la velocità nelle operazioni single-core e contribuendo a una maggiore reattività del sistema.

Uno dei principali punti di forza è la dotazione di 104 MB di cache complessiva L2+L3, pensata per favorire prestazioni elevate nei carichi di lavoro compatibili e, in particolare, durante le sessioni di gioco.

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Il processore utilizza il socket AM5. Il Ryzen 7 9850X3D è indicato per configurazioni gaming di fascia alta e punta a mantenere una posizione di rilievo tra i processori dedicati ai videogiochi. Il TDP dichiarato è di 120 W.

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