A Memoir Blue per PC costa 2,31 € su Instant Gaming: è un'avventura poetica ed emozionante

Se sei alla ricerca di un nuovo gioco che possa emozionarti, A Memoir Blue per PC è su Instant Gaming a 2,31 € invece di 7 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una poesia interattiva

A Memoir Blue è un'esperienza molto breve (poco più di un'ora), ma ricca di emozioni e spunti di riflessione. La protagonista è un'atleta di grande successo, Miriam, la quale ti proietterà in un passato pregno di sentimenti, tra sacrificio, dolore, vittoria e un amore viscerale per la propria madre. Si tratta di un viaggio nel passato, alla ricerca della bambina interiore.

A Memoir Blue

L'aspetto interattivo fa da contorno a una trama davvero delicata e profonda, ma ovviamente sappi che è molto breve e che lo giocherai solo una volta. Considerato il prezzo, però, potrebbe valerne la pena. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.