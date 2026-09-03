Sony e Microsoft non rimborseranno i giocatori per i dazi: avete scelto di pagare di più

I dazi USA hanno causato un aumento del prezzo di molti prodotti, console da gioco comprese. Le compagnie sono riuscite a ottenere dei risarcimenti, ma Sony e Microsoft - al pari di Nintendo - non hanno intenzione di ridare ai giocatori tali risarcimenti.

Sono quindi state avviate delle class action contro le due compagnie, che ritengono però che non ci sia alcuna base legale a sostegno di tali richieste.