ASUS a IFA 2026 presenta i primi ProArt con RTX Spark e i nuovi Zenbook

ASUS ha presentato i nuovi prodotti appartenenti alla gamma Zenbook e i primi ProArt con RTX Spark di NVIDIA, la piattaforma con agenti IA locali. Nello specifico, ASUS ha annunciato i ProArt 14, ProArt P16 e il Mini PC ProArt GR1X, oltre ai nuovi Zenbook 14 ed ExpertBook Ultra. Vediamo di seguito le principali caratteristiche di ogni prodotto.
I nuovi ProArt con RTX Spark
Partiamo dai modelli ProArt P14 e P16. Il primo è dotato di pannello Lumina Pro OLED con una risoluzione fino a 3K sulla versione da 14 pollici. Il prodotto ha uno spessore di 13,9 mm e una batteria da 90 Wh. Tuttavia, come vi abbiamo anticipato, il punto focale per eccellenza è RTX Spark, con una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 core, CPU NVIDIA Grace fino a 20 core e Tensor Core di quinta generazione con precisione FP4.
Le prestazioni dedicate all'IA arrivano fino a 1 petaflop e supportano software come MuseTree e StoryCube, oltre a strumenti come CUDA e ComfyUI. In questo modo è possibile sfruttare diverse soluzioni di intelligenza artificiale in base alle proprie esigenze, anche per attività più complesse, senza dover dipendere necessariamente dai servizi cloud.
La variante ProArt P16, invece, ha uno spessore di 12,9 mm e pesa 1,77 kg, rispetto a 1,48 Kg del P14, con una batteria da 99 Wh e display Lumina Pro OLED con risoluzione fino a 4K. Ha inoltre una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, VRR e NVIDIA G-Sync, con luminosità di picco di 1.600 nit.
Inoltre, ASUS ha presentato ProArt GR1X, ovvero un Mini PC compatto basato su RTX Spark, ma pensato per una categoria ancora più specifica di utenti.
Il dispositivo è progettato infatti per rendering 3D, elaborazioni IA prolungate e sviluppo locale. Lato connettività sono inclusi Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e rete cablata 10GbE.
Zenbook ed ExpertBook Ultra
ASUS ha inoltre presentato i laptop Zenbook 14 con processori Snapdragon X, AMD Ryzen AI 300 Series oppure Intel Core Ultra Series 3. Sono inoltre dotati di display OLED e chassis in metallo. Sfortunatamente, però, non sono stati rivelati ulteriori dettagli, in particolare su disponibilità e prezzo, quindi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.
L'ExpertBook Ultra, invece, è dotato di display touch tandem OLED 3K da 14 pollici con luminosità fino a 1.400 nit, oltre a una batteria da 70 Wh e Intel Core Ultra X9 Series 3. Si tratta di un prodotto pensato per un utilizzo professionale.
A tal proposito, l'azienda ha presentato anche il monitor ProArt Display 6K PA32QCV, pensato sempre per un pubblico più esigente, con display da 31,5 pollici, pannello IPS e risoluzione di 6016 x 3384 pixel. Non ci resta che attendere informazioni più concrete e ulteriori specifiche tecniche (aggiorneremo l'articolo non appena avremo più dettagli).