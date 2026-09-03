ASUS a IFA 2026 presenta i primi ProArt con RTX Spark e i nuovi Zenbook

ASUS ha presentato i nuovi prodotti appartenenti alla gamma Zenbook e i primi ProArt con RTX Spark di NVIDIA , la piattaforma con agenti IA locali. Nello specifico, ASUS ha annunciato i ProArt 14, ProArt P16 e il Mini PC ProArt GR1X, oltre ai nuovi Zenbook 14 ed ExpertBook Ultra. Vediamo di seguito le principali caratteristiche di ogni prodotto.

I nuovi ProArt con RTX Spark

Partiamo dai modelli ProArt P14 e P16. Il primo è dotato di pannello Lumina Pro OLED con una risoluzione fino a 3K sulla versione da 14 pollici. Il prodotto ha uno spessore di 13,9 mm e una batteria da 90 Wh. Tuttavia, come vi abbiamo anticipato, il punto focale per eccellenza è RTX Spark, con una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 core, CPU NVIDIA Grace fino a 20 core e Tensor Core di quinta generazione con precisione FP4.

ProArt P14

Le prestazioni dedicate all'IA arrivano fino a 1 petaflop e supportano software come MuseTree e StoryCube, oltre a strumenti come CUDA e ComfyUI. In questo modo è possibile sfruttare diverse soluzioni di intelligenza artificiale in base alle proprie esigenze, anche per attività più complesse, senza dover dipendere necessariamente dai servizi cloud.

La variante ProArt P16, invece, ha uno spessore di 12,9 mm e pesa 1,77 kg, rispetto a 1,48 Kg del P14, con una batteria da 99 Wh e display Lumina Pro OLED con risoluzione fino a 4K. Ha inoltre una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, VRR e NVIDIA G-Sync, con luminosità di picco di 1.600 nit.

ProArt P16

Inoltre, ASUS ha presentato ProArt GR1X, ovvero un Mini PC compatto basato su RTX Spark, ma pensato per una categoria ancora più specifica di utenti.

ProArt GR1X

Il dispositivo è progettato infatti per rendering 3D, elaborazioni IA prolungate e sviluppo locale. Lato connettività sono inclusi Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e rete cablata 10GbE.