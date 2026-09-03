Dreame Aqua20 Pro: il robot da 1.500 euro che libera la postazione gaming dalla polvere

A IFA 2026, Dreame ha presentato una nuova generazione di prodotti per la casa intelligente, ma tra robot tagliaerba, lavapavimenti e altri dispositivi c'è un prodotto che attira più degli altri l'attenzione: Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete.

40.000 Pa e IA per riconoscere oltre 320 oggetti

Il sistema utilizza quattro ugelli per erogare il vapore direttamente sulle macchie più ostinate, prima di completare la pulizia con un lavaggio ad acqua calda. A occuparsi del pavimento è un mocio a rullo che utilizza acqua pulita in tempo reale, applicando una pressione di 18 N e ruotando fino a 300 giri al minuto. Il rullo può inoltre estendersi lateralmente fino a 8 centimetri per raggiungere angoli e spazi normalmente più difficili da pulire.

Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete

La dotazione tecnica di Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete non si limita al vapore. Dreame dichiara una potenza di aspirazione fino a 40.000 Pa e ha integrato la nuova spazzola HyperStream Detangling DuoBrush 2.0, progettata per affrontare sia i detriti nelle fessure sia lo sporco più voluminoso sui tappeti. Un'accoppiata che promette di mantenere l'ambiente domestico costantemente privo di peli polvere: in questo modo si riduce in modo drastico l'accumulo di sporco e residui aspirati dalle ventole di PC e console, i sistemi di dissipazione lavorano a temperature ottimali e si riduce la necessità di interventi di pulizia dell'hardware.

Grande spazio viene dato anche all'intelligenza artificiale. Il sistema AstroVision, insieme alla navigazione Versalift e a OmniSight 4.0, può riconoscere oltre 320 categorie di oggetti, individuare ostacoli a partire da 10 mm e reagire in 0,1 secondi. Da ottobre, attraverso un aggiornamento software, arriverà inoltre una funzione di apprendimento adattivo che consentirà al robot di modificare il percorso durante la pulizia quando rileva oggetti in movimento.

Non manca la capacità di affrontare ambienti complessi. Il sistema ProLeap potenziato permette al robot di superare ostacoli fino a 5 cm su un singolo livello e fino a 10 cm su due livelli. Quando passa sui tappeti, inoltre, AutoSeal Guard sigilla automaticamente la copertura del rullo per evitare di bagnarli, mentre il sistema TripleUp solleva separatamente spazzole e mocio per limitare il contatto tra sporco secco e umido.

Anche la manutenzione punta sulle alte temperature: il rullo viene lavato automaticamente con acqua a 100°C, con un sistema di sicurezza che attende il raffreddamento della vaschetta prima di riprendere le operazioni. Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete sarà disponibile in Italia a partire da ottobre a 1.499 euro. Un prezzo elevato, ma accompagnato da una scheda tecnica che punta a collocare il nuovo modello nella fascia più alta del mercato dei robot per la pulizia della casa.