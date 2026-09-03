Dreame si dà alle fotocamere: arriva Leaptic Cube, una mini camera da 56 grammi

Il dispositivo punta soprattutto sulla compattezza. Il corpo pesa appena 55,9 grammi ed è stato progettato per essere utilizzato a mani libere e indossato, con l'obiettivo di catturare la vita quotidiana, i viaggi e le attività all'aperto da prospettive diverse.

Dreame è conosciuta soprattutto per robot aspirapolvere, lavapavimenti e altri prodotti dedicati alla cura della casa. A IFA 2026, però, l'azienda ha deciso di ampliare il proprio raggio d'azione presentando Leaptic Cube, una mini videocamera che segna l'ingresso del brand nel settore dell'imaging.

Video 8K, ultra-grandangolare da 155° e tanta IA

Leaptic Cube non rinuncia però a specifiche tecniche ambiziose. La videocamera supporta la registrazione fino a 8K a 30 fps e il 4K a 60 fps in HDR, mentre per le riprese slow motion può arrivare al 4K a 120 fps. È presente anche una modalità fotografica ad alta definizione da 50 MP, pensata per catturare immagini da cui estrarre dettagli e realizzare ritagli in post-produzione.

Gli accessori di Dreame Leaptic Cube

Uno degli elementi centrali del nuovo dispositivo è il ricorso all'intelligenza artificiale. Leaptic Cube integra il comando vocale "Hi, Moko", l'assistente IA di Dreame che permette di controllare alcune funzioni senza utilizzare le mani. A questo si aggiungono AI Scene Recognition, AI Tracking e AI Audio Mode, insieme a un sistema di miglioramento automatico dei ritratti. L'obiettivo è semplificare sia la registrazione sia la creazione dei contenuti, affidando una parte delle operazioni al software.

La videocamera utilizza inoltre un obiettivo ultra-grandangolare con un campo visivo di 155°, mentre la stabilizzazione GyroSteady AI dovrebbe mantenere più fluide le riprese effettuate durante il movimento. Dreame dichiara anche una profondità colore a 10 bit, una gamma dinamica fino a 13,5 stop e una modalità dedicata alle riprese notturne.

LEAPTIC Cube è impermeabile fino a 10 metri e offre un'autonomia dichiarata di 110 minuti. Utilizzando il modulo Magnetic Battery Cube, l'autonomia può arrivare fino a 210 minuti. Sul fronte della memoria sono disponibili versioni con 64 GB o 128 GB di spazio interno. La dotazione comprende anche Wi-Fi 6 e una porta USB 3.1, mentre la ricarica rapida consente di raggiungere circa l'80% della batteria in 19 minuti.

Dreame ha inoltre previsto un rivestimento CrystalShield Anti-Fouling, progettato per aumentare la resistenza a graffi e macchie e semplificare la pulizia del dispositivo. Dreame Leaptic Cube sarà disponibile a partire dalla metà di ottobre 2026, con prezzi a partire da 399 euro.