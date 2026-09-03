Dreame si dà alle fotocamere: arriva Leaptic Cube, una mini camera da 56 grammi

Dreame è conosciuta soprattutto per robot aspirapolvere, lavapavimenti e altri prodotti dedicati alla cura della casa. A IFA 2026, però, l'azienda ha deciso di ampliare il proprio raggio d'azione presentando Leaptic Cube, una mini videocamera che segna l'ingresso del brand nel settore dell'imaging.
Il dispositivo punta soprattutto sulla compattezza. Il corpo pesa appena 55,9 grammi ed è stato progettato per essere utilizzato a mani libere e indossato, con l'obiettivo di catturare la vita quotidiana, i viaggi e le attività all'aperto da prospettive diverse.
Video 8K, ultra-grandangolare da 155° e tanta IA
Leaptic Cube non rinuncia però a specifiche tecniche ambiziose. La videocamera supporta la registrazione fino a 8K a 30 fps e il 4K a 60 fps in HDR, mentre per le riprese slow motion può arrivare al 4K a 120 fps. È presente anche una modalità fotografica ad alta definizione da 50 MP, pensata per catturare immagini da cui estrarre dettagli e realizzare ritagli in post-produzione.
Uno degli elementi centrali del nuovo dispositivo è il ricorso all'intelligenza artificiale. Leaptic Cube integra il comando vocale "Hi, Moko", l'assistente IA di Dreame che permette di controllare alcune funzioni senza utilizzare le mani. A questo si aggiungono AI Scene Recognition, AI Tracking e AI Audio Mode, insieme a un sistema di miglioramento automatico dei ritratti. L'obiettivo è semplificare sia la registrazione sia la creazione dei contenuti, affidando una parte delle operazioni al software.
La videocamera utilizza inoltre un obiettivo ultra-grandangolare con un campo visivo di 155°, mentre la stabilizzazione GyroSteady AI dovrebbe mantenere più fluide le riprese effettuate durante il movimento. Dreame dichiara anche una profondità colore a 10 bit, una gamma dinamica fino a 13,5 stop e una modalità dedicata alle riprese notturne.
LEAPTIC Cube è impermeabile fino a 10 metri e offre un'autonomia dichiarata di 110 minuti. Utilizzando il modulo Magnetic Battery Cube, l'autonomia può arrivare fino a 210 minuti. Sul fronte della memoria sono disponibili versioni con 64 GB o 128 GB di spazio interno. La dotazione comprende anche Wi-Fi 6 e una porta USB 3.1, mentre la ricarica rapida consente di raggiungere circa l'80% della batteria in 19 minuti.
Dreame ha inoltre previsto un rivestimento CrystalShield Anti-Fouling, progettato per aumentare la resistenza a graffi e macchie e semplificare la pulizia del dispositivo. Dreame Leaptic Cube sarà disponibile a partire dalla metà di ottobre 2026, con prezzi a partire da 399 euro.