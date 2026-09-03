The Adventures of Elliot - The Millenium Tales è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo di The Adventures of Elliot - The Millenium Tales: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un prezzo finale d'acquisto di 49,99€, suo minimo storico. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: The Adventures of Elliot - The Millenium Tales propone un'avventura caratterizzata da una narrazione intensa, un sistema di esplorazione articolato e numerose possibilità di personalizzazione. Al centro dell'esperienza ci sono combattimenti action in tempo reale, nei quali Elliot dovrà affrontare le numerose tribù di bestie che infestano il continente.
Ulteriori dettagli sul gioco
Durante gli scontri sarà possibile equipaggiare fino a due armi contemporaneamente, ampliando le possibilità offerte dal sistema di combattimento. Al fianco di Elliot ci sarà Faie, la cui magia fatata avrà un ruolo importante non soltanto negli scontri, ma anche nella risoluzione degli enigmi che ostacoleranno il viaggio.
La storia ruota attorno alla necessità di spezzare una maledizione. Per riuscirci, Elliot e Faie attraverseranno la Porta del Tempo, raggiungendo differenti periodi storici. Ogni epoca presenterà una nuova minaccia, rendendo il viaggio attraverso il tempo parte integrante dell'avventura.
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