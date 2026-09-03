Gli autori di Planet Zoo collaborano con Disney per lo sviluppo di un nuovo gioco

Frontier Developments - team di Planet Zoo e Planet Coaster - ha annunciato di star lavorando a un nuovo videogioco in collaborazione con Disney .

Le parole di Frontier Developments

La dichiarazione ufficiale recita: "Il gioco sarà interamente finanziato da Frontier e farà leva sulla vasta esperienza e sulle comprovate capacità della società come leader nel genere dei Creative Management Simulation (CMS), che include franchise di riferimento come Planet Coaster, Planet Zoo e Jurassic World Evolution, oltre a un nuovo titolo della serie Planet non ancora annunciato e attualmente in fase di sviluppo."

Il logo di Frontier Developments

Jo Cooke, Chief Executive Officer di Frontier Developments, ha inoltre dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione con Disney, che rafforza ulteriormente la nostra strategia ben definita di sviluppare e coltivare franchise di giochi di simulazione gestionale e creativa di livello mondiale."

"La nostra missione con questo gioco è connettere una community appassionata e creativa di giocatori con uno dei marchi più iconici e amati al mondo, e non vedo l'ora di vedere cosa sapranno creare i nostri team di talento grazie a questa straordinaria opportunità."

Ricordiamo infine che è in sviluppo Planet Zoo 2.