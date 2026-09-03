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Gli autori di Planet Zoo collaborano con Disney per lo sviluppo di un nuovo gioco

Disney e Frontier Developments collaborano per la realizzazione di un videogioco di genere gestionale. Vediamo quanto sappiamo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/09/2026
Elefanti in Planet Zoo

Frontier Developments - team di Planet Zoo e Planet Coaster - ha annunciato di star lavorando a un nuovo videogioco in collaborazione con Disney.

Abbiamo pochissimi dettagli, ma dovrebbe trattarsi di un gioco gestionale, come i precedenti titoli della compagnia.

Le parole di Frontier Developments

La dichiarazione ufficiale recita: "Il gioco sarà interamente finanziato da Frontier e farà leva sulla vasta esperienza e sulle comprovate capacità della società come leader nel genere dei Creative Management Simulation (CMS), che include franchise di riferimento come Planet Coaster, Planet Zoo e Jurassic World Evolution, oltre a un nuovo titolo della serie Planet non ancora annunciato e attualmente in fase di sviluppo."

Il logo di Frontier Developments
Il logo di Frontier Developments

Jo Cooke, Chief Executive Officer di Frontier Developments, ha inoltre dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione con Disney, che rafforza ulteriormente la nostra strategia ben definita di sviluppare e coltivare franchise di giochi di simulazione gestionale e creativa di livello mondiale."

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"La nostra missione con questo gioco è connettere una community appassionata e creativa di giocatori con uno dei marchi più iconici e amati al mondo, e non vedo l'ora di vedere cosa sapranno creare i nostri team di talento grazie a questa straordinaria opportunità."

Ricordiamo infine che è in sviluppo Planet Zoo 2.

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