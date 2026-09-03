Svelata l'architettura del processore A20 Pro di Apple destinato ai futuri iPhone: GPU portata a 7 core

Questo nuovo approccio costruttivo consentirà al processore di integrare un'unità grafica composta per la prima volta da 7 core , garantendo un netto incremento delle prestazioni nei carichi di lavoro multimediali. L'A20 Pro è destinato ad alimentare la nuova linea di smartphone di vertice, inclusi i modelli iPhone 18 Pro , iPhone 18 Pro Max e il primo dispositivo pieghevole della compagnia, l'iPhone Ultra (Fold) .

L'imminente evento aziendale di settembre sarà il palcoscenico per il debutto del processore A20 Pro , il primo sistema su chip a 2 nanometri progettato da Apple per la telefonia. Le prime analisi visive sulla struttura interna del componente confermano un importante cambio di architettura , segnato dal passaggio alla tecnologia di incapsulamento WMCM a scapito delle soluzioni utilizzate in passato.

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Per quanto riguarda la componente di elaborazione principale, la configurazione della CPU rimarrà invariata , mantenendo 2 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza . La scelta di non aumentare il numero complessivo dei moduli risponde alla volontà di preservare i consumi energetici, pur garantendo importanti avanzamenti nella velocità di calcolo rispetto alla concorrenza.

Grandi novità per la gestione della RAM per il chip Apple A20 Pro

La vera svolta strutturale riguarda la gestione della RAM: l'incapsulamento WMCM posiziona i moduli di memoria a fianco del processore anziché sovrapporli. Questa disposizione permette di estendere l'ampiezza del bus fino a 96 bit mantenendo lo standard LPDDR5X, un accorgimento che incrementa la banda passante senza dover adottare la più costosa tecnologia LPDDR6.

Fonte: Wccftech.com

Al momento rimangono sconosciuti i dettagli precisi relativi alla sezione dedicata all'intelligenza artificiale e al processore d'immagine, poiché non ancora identificabili nell'immagine filtrata. Gli effettivi riscontri sui consumi e sulla resa sul campo saranno tuttavia verificabili solo con l'uscita dei primi test conoscitivi a margine della presentazione ufficiale.