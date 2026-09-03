Keeper potrebbe uscire a breve anche su PS5: è l'ultimo gioco di Double Fine

Keeper potrebbe uscire a breve anche su PS5: a indicarlo è la lista dei Trofei del gioco sviluppato da Double Fine Productions, che è spuntata online nelle scorse ore e lascia poco spazio a dubbi sulla veridicità di questo rumor.
Per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma lo studio di Tim Schafer, fresco della rinnovata indipendenza dopo l'uscita da Microsoft, avrebbe tutto l'interesse a tornare a operare rapidamente in un contesto multipiattaforma.
Diretto da Lee Petty, già autore di Stacking e Headlander, Keeper è un'originale avventura in cui controlliamo un faro capace di camminare, sullo sfondo di un'isola sperduta e dimenticata, dove non è rimasta traccia degli esseri umani.
Il gioco è stato pubblicato lo scorso ottobre su PC e Xbox e reso disponibile fin da subito nel catalogo di Xbox Game Pass, come accade per la quasi totalità delle produzioni first party Microsoft.
Un nuovo inizio
Il rumor legato alla possibile uscita di Keeper su PS5 arriva a poche ore dal debutto della campagna Kickstarter per il finanziamento di nuovi progetti, fra cui potrebbe esserci anche Brutal Legend 2 laddove dovessero verificarsi determinate condizioni.
Le intenzioni del team di sviluppo, che dopo l'addio a Microsoft ha dovuto licenziare un quarto dei suoi dipendenti, sembra chiara: puntare sulla popolarità dei suoi franchise storici nel tentativo di portare avanti progetti inediti ma anche clamorose rivisitazioni.
In tal senso il debutto di Keeper su PS5, ed eventualmente anche su Nintendo Switch 2, potrebbe essere il primo passo di un percorso potenzialmente molto interessante.