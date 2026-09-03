Keeper potrebbe uscire a breve anche su PS5: è l'ultimo gioco di Double Fine

Keeper potrebbe uscire a breve anche su PS5: a indicarlo è la lista dei Trofei del gioco sviluppato da Double Fine Productions, che è spuntata online nelle scorse ore e lascia poco spazio a dubbi sulla veridicità di questo rumor.

Per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma lo studio di Tim Schafer, fresco della rinnovata indipendenza dopo l'uscita da Microsoft, avrebbe tutto l'interesse a tornare a operare rapidamente in un contesto multipiattaforma.

Diretto da Lee Petty, già autore di Stacking e Headlander, Keeper è un'originale avventura in cui controlliamo un faro capace di camminare, sullo sfondo di un'isola sperduta e dimenticata, dove non è rimasta traccia degli esseri umani.

Il gioco è stato pubblicato lo scorso ottobre su PC e Xbox e reso disponibile fin da subito nel catalogo di Xbox Game Pass, come accade per la quasi totalità delle produzioni first party Microsoft.