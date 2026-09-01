Double Fine lancia un nuovo Kickstarter e promette Brutal Legend 2, ma a una condizione

Come era stato annunciato già nei giorni scorsi da Tim Schafer, Double Fine ha lanciato un nuovo Kickstarter per finanziare il prossimo progetto che deriverà dall'iniziativa Amnesia Fortnight 2026, promettendo peraltro anche Brutal Legend 2, ma solo se si raggiungerà una condizione alquanto improbabile.
Dopo l'uscita da Xbox, Double Fine è tornata indie e ha rilanciato l'Amnesia Fortnight, un'iniziativa con la quale, storicamente, il team propone diversi progetti e lascia scegliere al pubblico quale di questi portare avanti con lo sviluppo, attraverso una votazione.
La campagna in crowdfunding su Kickstarter è stata avviata da poco, ha ancora 29 giorni davanti ma ha già raccolto oltre 244.000 euro sui 344.656 richiesti per portare avanti l'iniziativa, dunque è altamente probabile che l'obiettivo venga raggiunto a breve.
La campagna intanto sta andando bene
Al di là dell'obiettivo principale, che appare già alla portata, si può già iniziare a pensare che verranno raggiunti anche alcuni dei vari stretch goal messi in palio da Double Fine, e tra questi ce n'è uno che risulta particolarmente interessante.
Il problema è raggiungere l'obiettivo richiesto: nel caso in cui la raccolta fondi raggiunga i 100 milioni di dollari, Double Fine svilupperà Brutal Legend 2, ha annunciato lo studio, aggiungendo anche "davvero".
Ovviamente si tratta di poco più di uno scherzo, considerando che difficilmente il Kickstarter per un Amnesia Fortnight potrà raggiungere tale valore, ma Double Fine è riuscita in passato ad arrivare a obiettivi importanti con il crowdfunding, dunque non è detta l'ultima parola.
La campagna di finanziamento, per il momento, riguarda solo la procedura dell'Amnesia Fortnight 2026: questo significa che si può sostenere con denaro per ottenere varie ricompense, tutte legate alla possibilità di assistere all'evento e avere più o meno peso, con il proprio voto, nella scelta del gioco da sviluppare.
Intanto, vi rimandiamo alla pagina Kickstarter in questione per ottenere tutte le informazioni e vedere anche quali progetti sono previsti al momento per il prossimo Amnesia Fortnight.