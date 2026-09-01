Double Fine lancia un nuovo Kickstarter e promette Brutal Legend 2, ma a una condizione

Come era stato annunciato già nei giorni scorsi da Tim Schafer, Double Fine ha lanciato un nuovo Kickstarter per finanziare il prossimo progetto che deriverà dall'iniziativa Amnesia Fortnight 2026, promettendo peraltro anche Brutal Legend 2, ma solo se si raggiungerà una condizione alquanto improbabile.

Dopo l'uscita da Xbox, Double Fine è tornata indie e ha rilanciato l'Amnesia Fortnight, un'iniziativa con la quale, storicamente, il team propone diversi progetti e lascia scegliere al pubblico quale di questi portare avanti con lo sviluppo, attraverso una votazione.

La campagna in crowdfunding su Kickstarter è stata avviata da poco, ha ancora 29 giorni davanti ma ha già raccolto oltre 244.000 euro sui 344.656 richiesti per portare avanti l'iniziativa, dunque è altamente probabile che l'obiettivo venga raggiunto a breve.