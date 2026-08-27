Brutal Legend è stato reso gratis per 666 minuti in onore di Tim Curry: avete poche ore per ottenerlo

La compagnia ha scritto "Rest in peace, dark prince" e ha reso gratuito il videogioco per un totale di 666 minuti .

Tim Curry , attore inglese di It, Mamma, ho riperso l'aereo e The Rocky Horror Picture Show, è morto all'età di 80 anni. Curry ha anche doppiato Doviculus in Brutal Legend , il gioco di Tim Schafer del 2009.

Come ottenere Brutal Legend

Brutal Legend è accessibile su itch.io, al link indicato alla fine della notizia, fino alle 12:06 di oggi, 27 agosto. Il titolo è completamente gratuito ed è accessibile tramite Windows, Linux e Mac. Una volta ottenuto, sarà vostro per sempre.

Al momento della scrittura mancano poco più di quattro ore alla fine della promozione. Si tratta di un'offerta lampo, pensata per onorare l'attore e fare un simpatico riferimento infernale con il "666".

Brutal Legend è un gioco d'azione e avventura nel quale il protagonista - Eddie Riggs - è interpretato da Jack Black. Riggs è stato scelto dagli Dei del Rock e deve combattere in un mondo fantasy in stile heavy metal per salvare l'umanità da un'orda di demoni, usando un'ascia e una chitarra. Il gioco è disponibile anche su Steam a 14,99€.

Potete trovare la versione gratuita tramite questa pagina.